La ruta 66 al playoff

Si nos guiamos por los resultados se puede alcanzar la cifra. Yo, lo que no acabo de ver es el juego necesario para llegar allí. Junto a partidos más que aceptables (Huesca por ejemplo) ha habido partidos para olvidar ( Sevilla At. y algun otro), asi que es dificil confiar en un equipo tan irregular y que además depende tanto del portero, culpable para bien de que no nos hayan goleado en mas de una ocasión porque el sistema defensivo deja muchísimo que desear. A pesar de todo confiemos que sean capaces de darnos al final una alegría, pero no nos hagamos demasiadas ilusiones mientras no sigamos una línea mucho más regular.