«Sabemos el diagnóstico y las soluciones que debemos poner»

En el momento más delicado de la temporada, Natxo González mostró ayer cierta satisfacción por la reacción del equipo tras la reflexión y el análisis interno que se han hecho desde que concluyó el partido ante el Almería. Lalo Arantegui se sentó en una esquina de la sala de prensa con rostro serio para seguir la comparecencia de su entrenador, que admitió los daños y su evaluación correspondiente. «Sabemos el diagnóstico y las soluciones que tenemos que poner». Se esperan para esta misma noche ante el Reus, el equipo que catapultó al vasco hasta un club superior como el Zaragoza.

El entrenador confesó que el Zaragoza ha perdido en las últimas semanas cierta personalidad. Se parece poco al equipo de las primeras jornadas, alterado en su cambio de piezas y de sistemas. «Cuando acabamos el partido de Almería, mi objetivo era llegar al siguiente partido habiendo analizado todos, jugadores y técnicos, por qué habíamos perdido parte de nuestra entidad. Eso engloba todo: goles encajados, goles marcados, juego… Se trataba de sacar conclusiones, hacer reflexiones individuales y poner soluciones. A día de hoy estoy muy contento porque he conseguido el objetivo de la semana. Sabemos el diagnóstico y las soluciones que tenemos que poner. Una semana intensa, de mucho trabajo, pero llegamos satisfechos con nuestro análisis y nuestra dinámica de autoconocimiento, las cosas buenas, las malas… A ver si podemos poner la solución, que ya la tenemos, a parte de lo que nos está pasando».

No quedan lesionados, pero tampoco hubo convocatoria, así que hasta hoy no se conocerán los descartes. De la alineación apenas dejó pistas. Sí advirtió que Alberto Benito no está para 90 minutos, por lo que parece uno de los candidatos a quedarse en la grada junto a uno de los centrales. No se mojó. «Pueden jugar los cuatro», llegó a decir. No será así. «Tengo para elegir. Ahora se trata de elegir bien», precisó antes de hablar de los últimos días. «Venimos de dos derrotas con una victoria intermedia. Todo el ruido que pueda haber fuera tratamos de que no nos distraiga, de que no nos desvíe de nuestro camino».

En ese sentido, González habló de las características especiales que se ha encontrado en Zaragoza. «Aquí todo es negro o blanco, aquí el gris no existe. Lo más importante es que seamos conscientes nosotros y entendamos que también existe el gris. Hay veces que en una balanza tienes que poner lo malo, pero lo bueno también. Hay que buscar soluciones y ponerlas en práctica», manifestó el entrenador, que piensa que el equipo no ha perdido la fidelidad de su gente. «Cuando veníamos de perder de Huesca, la respuesta fue buena. Espero que sea igual, aunque en una temporada pasas por diferentes fases. Nos ocurre a nosotros, al Osasuna, al Sporting, al Cádiz... Sobrevive quien tiene capacidad para mantener el equilibrio emocional, tanto de puertas adentro como en el apoyo externo, que es nuestra afición. Podemos haber perdido cierta credibilidad, pero pienso que sigue creyendo en nosotros».

Si se ha perdido credibilidad es por partidos como el de Almería, donde ofreció un rendimiento paupérrimo. «En determinados momentos el equipo no está compitiendo bien. Hay que intentar ser más regulares, entendiendo que este equipo necesita madurar». Lo debe hacer ya, hoy ante el Reus, un equipo que ha cambiado poco. «Lo más diferente es la zona de creación. Es un equipo que encaja poco, que juega con confianza, muy seguro», dijo el técnico, que concluyó con un pensamiento idéntico al del partido anterior: «Ya dije el otro día que sé cómo va a acabar este proyecto (fantásticamente) y eso es fantástico».