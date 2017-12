La SAD reduce 23 millones la deuda y genera 10 de beneficios en 3 años

Desde la salida en 2014 de Agapito Iglesias la Junta General Ordinaria se ha convertido en una balsa de aceite, pero ayer en el Caixaforum fue un paseo militar. En menos de una hora aprobaron los accionistas, por unanimidad, sin votos en contra ni abstenciones, las cuentas de la 16-17, que desde hace un mes se sabe que recogen unos beneficios antes de impuestos de 1,554 millones de euros (1,1 millones después) para situar la deuda neta en 83,12 millones. Quitando las aportaciones de la Fundación Zaragoza 2032 (10,5 en préstamos participativos y casi 3 millones más para cuadrar la 16-17), la deuda está a terceros en menos de 70.

Esta vez no hubo ni ruegos y preguntas al término de la exposición del consejero Fernando Rodrigo. No hizo falta, porque la labor en estos años en las arcas del Zaragoza tiene pocos reproches. La deuda neta estaba en 106,4 millones y ahora se encuentra en esos 83, es decir 23,3 millones menos desde el verano del 2014 (un 22% menos). La cifra de negocio (sin contar traspasos o ayudas extraordinarias) se ha incrementado desde los 8,6 millones a los 15,2 de la temporada 16-17, un 77%. Para la actual, la 17-18, el Zaragoza estima una cifra de negocios de 14,3 y por ahí o poco más estará el presupuesto del curso, ya que los ingresos extraordinarios no serán muchos.

Mientras, en estas tres temporadas desde la salida de Agapito del Zaragoza el beneficio ha alcanzado casi los 10 millones (9,9), incluidos los 1,55 de la 16-17. El club genera en Segunda alrededor de un millón anual, por lo que necesitaría más de 60 años para pagar la deuda, cuando el convenio con Hacienda (22 millones de deuda global) es por 5 años y el de acreedores (27,8) es por 8. De ahí la urgencia de subir a Primera y de que entren nuevos accionistas en la SAD o aumente la fundación sus aportaciones.

En las cuentas no están los 8 millones que aportó la fundación en julio para el nuevo convenio con la AEAT, por el que paga casi 3 millones anuales menos hasta 2020. Este curso abonó los 1,5 que le corresponden por ese convenio y los dos próximos serán 1,2 millones cada uno. En las cuentas de la 16-17 se refleja un aumento de provisiones de 530.000 euros por el litigio con Luccin, el ingreso de 210.000 euros por la rescisión de Sergio Gil y 1,45 millones por la ventas de Rico (1,1) y Erik Morán al Leganés y los derechos de Morlanes y Millán, ambos en el Villarreal. También están contabilizados en acreedores los 1,2 millones que se le adeudan a Pitarch, que ganó el juicio.