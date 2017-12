La SAD tiene cuatro vías para subir el límite salarial en enero

oyarzun es valido el que tiene que salir ya es el tal angel que es un coladero, el benito si esta lesionado pues que lo diga y eso si este entrenador sobra, lo de dejar a delmas en el banquillo de escandalo, cuando hace cambios la caga, no sabe interpretar los partidos, no tenemos nada para pelear en los partidos, no somos guerreros nos falta condicion fisica, no somos tecnicos no tenemos la pelota normalmente, no somos abilidosos de cara al gol, defendemos como los colegiales mal, todos detras del balon, entonces que necesitamos pues jugadores que aporten algo y un entrenador que lo que funcione no lo quite y siga, por eso o buscamos soluciones o nos vamos a segunda b, SEÑOR LADO SE ENTERA QUE NECESITAMOS ENTRENADOR Y JUGADORES, eso si como no tenemos dinero agudice la vista y busque que es su cometido, QUE PENA DE ENTRENADOR