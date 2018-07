«Sé que aquí hay mucha exigencia y que el objetivo es el ascenso»

El Real Zaragoza presentó ayer a Álex Muñoz, el central con el que da por cerrada la defensa para la próxima temporada. El zurdo alicantino ocupará el puesto que ha dejado en la zaga Mikel González, que decidió continuar su carrera en el fútbol chipriota. Alejandro José Muñoz Miquel llega a La Romareda a punto de cumplir 24 años después de haber crecido en el Hércules de Alicante, su ciudad de nacimiento, y de pasar las dos últimas campañas en el Sevilla Atlético. «Soy un jugador con buena salida de balón desde atrás, rápido y seguro», dijo al definirse después de que Lalo Arantegui lo introdujese confirmando que ha firmado un contrato de tres temporadas.

Álex Muñoz llegó a La Romareda acompañado de sus padres. Su madre sonreía orgullosa y su padre grababa con una tablet todos los movimientos del nuevo futbolista del Real Zaragoza. Saben ambos que es un lugar idóneo para crecer, en un club de una dimensión superior incluso a varios de los que esta campaña jugarán en Primera División. «Es un club histórico que recuerdo ver desde pequeño. Siempre me ha gustado el equipo y su afición. Cuando me enteré de que estaba interesado en mí, no dudé en venir», corroboró el hijo antes de hablar de sus primeras sensaciones en la Ciudad Deportiva, donde ya había sumado dos entrenamientos antes de sentarse ante la prensa: «Me habían hablado muy bien del grupo, que era muy sano y que están muy unidos, y esa es la impresión que me he llevado. Tanto el capitán como el resto han estado muy amables. Con el míster he hablado y también me ha dado muy buena impresión».

El Zaragoza encuentra en Álex Muñoz un futbolista polivalente, que se desenvuelve habitualmente como central pero que durante años jugó como lateral izquierdo. Podría serlo en caso necesario, aunque hoy en día tenga sus preferencias. ¿Central o lateral? «Central, central, sin duda», dijo el alicantino, que matizó por si acaso: «Yo vengo a dar mi máximo, a aportar todo lo que tengo al club, jugando cada partido donde me diga el míster».

El objetivo está claro otra vez. No le cabe ninguna duda al central, bien informado de dónde llega. «Sé que es un club con mucha exigencia. Esperemos que empecemos bien desde el principio, que la afición se enganche. Estando todos unidos será todo más fácil. El objetivo está claro y ojalá podamos conseguirlo. Sé que lo que nos van a pedir es el ascenso. El año pasado estuvo a punto de conseguirlo, lo seguí desde casa. Esperemos que este año se pueda lograr entre todos».

Muñoz también habló de Marc Gual, quien se supone será el próximo futbolista que será presentado en La Romareda. «Me llevo muy bien con él. Es un jugador muy interesante y sé que le gustaría venir, pero eso lo tendrán que decidir entre los clubs», dijo el central, que poco después colgó en las redes sociales sus primeras imágenes con el uniforme oficial del Real Zaragoza. «Muy feliz. Soy oficialmente jugador del Real Zaragoza. Daré todo de mi parte para que este equipo vuelva a estar donde se merece. Gracias a todos por la bienvenida. Aúpa Zaragoza», escribió el defensa, a quien poco después contestó su amigo delantero: «Uff. Cómo me gusta… Qué bien te queda esa camiseta», dijo Gual, al que se espera pronto en Zaragoza, una vez que llegue a Sevilla otro atacante. La última estimación en La Romareda es que podría ser presentado la próxima semana, con tiempo suficiente para tomar contacto en los últimos amistosos y llegar plenamente integrado a la primera jornada de Liga en casa.