«Se lo hemos puesto fácil en algunos goles»

Natxo González explicó en la previa al encuentro de Copa que estaría satisfecho con no perder, prolongando las buenas sensaciones en defensa que apreció ante el Reus. No debió de estar muy alegre ante la imagen que ofreció el Real Zaragoza frente a uno de los mejores equipos de España, con jugadores de gran calibre. «Hemos encajado cuatro goles, por lo que no hemos competido como queríamos. Hay una gran diferencia entre unos futbolistas y otros. Creo que se lo hemos puesto demasiado fácil en algunos goles, damos muchas facilidades en defensa, una zona que hay que sellar», explicó Natxo.

El Real Zaragoza fue un muñeco de trapo en manos del Valencia, que anotó cuatro goles a placer, con una actuación floja de Simone Grippo. El defensor suizo cuajó un partido para el olvido y sumergió la posición de central entre dudas ante la lesión de Mikel González por un mes. Natxo González aseguró estar tranquilo por esa demarcación del equipo: «No me voy satisfecho, pero no me preocupa, tenemos variedad para elegir», explicó el preparador vasco.

Uno de los problemas que arrastra el equipo es la profundidad, el propio Natxo reconoció que «en muchos momentos hemos tenido buenas posesiones, pero no pasamos del último cuarto porque nadie nos da profundidad. El único que nos aportaba en ese aspecto fue Vinícius», comentó. La única nota positiva la puso el jugador del Juvenil David Vicente, que debutó en Mestalla: «Ha sido de lo mejor, tanto él como Lasure. Han sido regulares durante el partido. Es una buena noticia», aseguró Natxo.