El selecto club de Borja

Borja Iglesias entró el domingo, con sus tres goles, en el club de 16 jugadores del Zaragoza que han logrado 20 tantos o más en una Liga. Llegó en concreto a las 22 dianas en las 39 jornadas que él ha disputado, una cifra que ya justifica de por sí el calificativo de excelsa para su gran temporada, eso sin contar las seis asistencias que colecciona y las toneladas de desgaste sobre los centrales y de desahogo con el balón que supone para el Zaragoza. A Borja, que hizo otro gol en Copa, aún le queda una jornada de Liga y como máximo 4 citas de playoff para aumentar esa cifra, teniendo en cuenta que es Ewerthon, con sus 28 tantos en la 08-09, el que posee el récord como zaragocista.

Borja pasa a formar parte de ese selecto club de 16 jugadores en el que están, en Primera, Seminario (25 goles, en la 61-62), Diego Milito (23, en la 06-07), Milosevic (21, en la 99-00), Murillo (20 en la 60-61) y Pichi Alonso (20 en la 78-79), teniendo en cuenta que este último también lo logró en Segunda en la 77-78 con 22 tantos. Pichi Alonso es el único que repite en ese glorioso listado goleador.

En Segunda, además de Ewerthon y Borja Iglesias, están Avelino Chaves en la 54-55 con 24 tantos, Badenes (23 en la 49-50), Rosendo Hernández (23 en la 50-51), Borja Bastón (23, en la 14-15), Ucelay II (22 en la 54-55), Ángel (21, en la 16-17) y Mariano Uceda (20, en la 45-46). Por último, en Tercera División, Bescós firmó 24 dianas en la 47-48 y Pruden, 22 en la 48-49.

De todos ellos, el único Pichichi en Primera fue Seminario (61-62) y en Segunda lo logró Chaves (54-55), teniendo en cuenta que ese trofeo se instauró en esa campaña 54-55. Uceda lo habría logrado en la 45-46, pero ese galardón no existía entonces. No lo puede conseguir ya Borja Iglesias porque las 32 dianas que acumula el ariete del Valladolid Mata están muy lejos, pero es obvio que la temporada del punta, cedido por el Celta, es extraordinaria. Y no se puede olvidar que es su primer curso como profesional tras dejar claro en el Celta hace un año y en el filial que era un delantero de grandes números, con 32 tantos en Liga y otros dos más en el playoff. El salto al profesionalismo ha confirmado ese pronóstico a todos los efectos.

«Espero que los mejores goles sean los que estén por llegar. Tengo la suerte de marcar, de ser al que ponen en las portadas, pero siempre destaco lo fácil que me lo ponen los compañeros, lo que trabajan, luchan y celebran mis goles», señaló ayer el ariete en la web del club. De esos 22 goles, nueve de ellos los firmó en la primera vuelta y 13 tras el ecuador, donde como el del equipo también su rendimiento ha ido a más. Diez de esos 22 tantos sirvieron para adelantar al Zaragoza y otros tres para empatar en un partido, datos que también destacan su importancia.