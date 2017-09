Un señor portero

Ayer no debimos defendernos durante 45 minutos como si nos estuviera atacando el Barca, de hecho lo hicimos bastante mal, si no llega a ser por el portero nos meten 4. Siempre nos rematan de cabeza cuando tiran balones a la olla está claro que con lo que estamos haciendo no nos llega para ganar a equipos de perfil bajo de segunda división. Al Zaragoza no le basta un gol para ganar los partidos es una realidad a este equipo le falta oler la sangre cuando va ganando para buscar más goles y no caer en la trampa de otros equipos cuando juegan al "otro" futbol.