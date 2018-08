«Subir es el objetivo número uno y hay plantilla suficiente»

Tiene 27 años y unas cuantas temporadas a cuestas para que no le pillen con la pregunta de qué cifra de goles se marca. Jeison Medina sí dijo 20 dianas, pero Álvaro Vázquez se salió por la tangente en esa pregunta, ya que después eso queda en las hemerotecas, aunque fue mucho más claro en la meta del equipo, una claridad que apenas se ha oído estos últimos años en La Romareda: «Subir es el objetivo número uno y creo que hay plantilla suficiente para pelear por ello. El Zaragoza debe estar ahí arriba y pelear por el ascenso. La Segunda te da resultados inesperados, todos los partidos son complicados, pero el Zaragoza debe pelear por eso», aseveró.

Acompañado por su agente, José María Orobitg, y sus padres, aunque no por Raoul, su hermano y participante de Operación Triunfo, Álvaro dejó claro que «el Zaragoza siempre fue mi primera opción. Es cierto que me hubiera gustado haber llegado antes, pero estoy muy contento. Yo creo que he elegido bien, ha sido una elección pensada. Hay una plantilla extensa y de calidad y hay que ganarse el puesto. Tengo muchas ganas de pisar La Romareda», afirmó el punta, que congregó en el estadio a más de medio millar de aficionados (probablemente la presentación más numerosa del verano), reconociendo que los consejos de dos exzaragocistas como Borja y Sergio García, compañeros en el Espanyol, fueron claves en su decisión: «Me dijeron que si elegía Zaragoza estaría muy a gusto y que aquí se puede disfrutar del fútbol».

Con una carrera algo estancada en los últimos tiempos, Álvaro juzga esta cesión como una «gran oportunidad» y elogió el papel de la afición zaragocista en su determinación por venir: «Me sorprendió muchísimo llegar a Reus y ver a tanta gente de Zaragoza animando. Es un calor que es necesario. Hay partidos y campos muy complicados en Segunda y con la ayuda de la afición se pueden sacar muchos puntos. Es un plus. Una ciudad como Zaragoza, donde se vive el fútbol de una manera espectacular, también ayudó a que tomara esta decisión».