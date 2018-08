Tablas de esperanza

Buena segunda parte. Ha quedado patente, nuevamente, que Verdasca sufre de mediocentro y que no es una solución sino un problema. Torras es la solución más natural para sustituir a Eguaras. Nunca rifó un balón. No hay un jugador en la plantilla como Buff. Parece que si no la toca el suizo no se crean situaciones de peligro. Ayer otra asistencia de oro. Bien los canteranos 'juveniles' (se pueden incluir Biel, Nieto y Torras) y mal los canteranos 'veteranos' Delmás (mejor de central) y Pombo han hecho una pretemporada pobre. Excelente Ratón para pelear la titularidad a Cristian.