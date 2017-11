Tebas: «El resto del fútbol ya ha hecho bastante por el Zaragoza»

Javier Tebas pasó por Zaragoza un día después de que el mundo entero viera el gol de Messi en Mestalla. Lo haría luego, aunque no viajó para hablar de eso sino para participar en la ‘I jornada de empresas y fútbol femenino’ que se celebró en el centro hidrotermal Las Ranillas y que organizó el Zaragoza CFF, que aprovechó el día para inaugurar su club de empresas. Participaron Susana Pérez Amor, subdirectora general del CSD; la consejera de Educación, Cultura y Deporte, Mayte Pérez; Carmen Cabrera, responsable de patrocinios de Iberdrola; Mariano Soriano, director general de Deporte del Gobierno de Aragón; José María García, director general de CEOE Aragón; Aurelio López, presidente de CEPYME Aragón; y Rubén Alcaine, vicepresidente del Zaragoza Club de Fútbol Femenino. Tebas estuvo animado en la charla antes de referirse al Real Zaragoza, a quien representaron Fernando Sainz de Varanda y Luis Carlos Cuartero. No les dio la razón en sus demandas sobre el reparto televisivo. «Cuando esté en Primera no se quejará. Así se decidió en un real decreto. Una parte importante de las audiencias va de acuerdo a ello y recibe muchísimo dinero ahí».

Recientemente, Fernando Rodrigo, consejero del club aragonés, solicitó en nombre del Zaragoza que se establezca un mecanismo de solidaridad con los clubs que tienen una elevada deuda pero son cumplidores; que haya un reparto justo de los derechos televisivos; y que en la Liga tomen las decisiones profesionales y no los clubs. «El problema del Zaragoza es que lleva mochila y no es fácil. Todos sabemos el esfuerzo que han hecho los dirigentes de la fundación, pero la gente se acuerda de las cosas que se hicieron y no se deberían haber hecho. El Zaragoza ya ha tenido solidaridad porque ha recibido una importantísima ayuda al descenso que han puesto todos los clubs y se le aprobó alargar el convenio del concurso de acreedores. Yo creo que el resto del fútbol ha hecho ya bastante por el Zaragoza».

No habrá aceptación pues de esas peticiones del Zaragoza, a quien el presidente de la Liga sugirió que tuviese más acierto en el mercado. «Al menos la mitad de los clubs que hay por encima en la tabla tiene menos capacidad económica para fichar jugadores que el Real Zaragoza. También está el tema de la selección de jugadores y otras cuestiones para intentar conseguir objetivos deportivos, no solo es el tema económico. El presupuesto que se le ha dado al Zaragoza es absolutamente competitivo para la categoría».

Tebas también habló de su ciudad y su equipo para recordar que en Huesca «todavía nos pellizcamos todas las mañanas», aunque no desdeñó el ascenso: «¿Por qué no va a subir el Huesca? Creo que el juego que está desplegando no es casual. Tiene un fútbol brillante, agresivo y muchos puntos para estar arriba. Lo que pasa es que la categoría está muy igualada y va a depender en gran parte de las lesiones que le sucedan».

Luego llegó el tema de Messi, el esperpento del fin de semana en el fútbol mundial. «El gol lo vio toda España, todo el mundo, cómo no lo voy a ver yo. Si digo que no era gol, me dirán que estoy ciego. Esperemos que en las próximas temporadas podamos solucionar estas cuestiones, igual que aquel gol del Barcelona ante el Málaga que había salido el balón antes. Hay que poner la tecnología de VAR que la Liga lleva dos años solicitando. Hemos trabajado muchísimo y creo que ahora hay disposición, tanto por parte del Comité Técnico de Árbitros como de la federación. Vamos a trabajar para que lo tengamos al año que viene», dijo el presidente, que no aceptó el ridículo: «La gente no ve lo que está pasando en otros sitios con el VAR. Ha pasado hace poco en Alemania, en Portugal, en Italia... El tema de las tecnologías también tiene sus problemas. No creo que hayamos hecho el ridículo, solo que todo el mundo se habrá enterado de que en España no tenemos VAR».

El presidente rechaza, sin embargo, el ‘ojo de halcón’. «Es una tecnología que se utilizaría una vez cada cuatro años. Con el VAR será suficiente para detectar todas las jugadas de gol. Además, si es con el sistema que hay de adquisición del ‘ojo de halcón’, la Liga se borra», explicó el presidente antes de sacudir a la federación en su cierre: «Un día una moción de censura, otro el TAD pide la anulación de las elecciones, el presidente suspendido va todas las semanas a la federación… Es de psicólogo, espero que el villarismo deje de existir pronto».