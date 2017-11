Toca pasar el mal trago

La eliminatoria de Copa del Rey ante el Valencia se supo que sobraba desde el mismo día del sorteo. Al Zaragoza le cayó empotrada la ida entre dos partidos de Liga extrañamente contiguos, así que se entendió que era mejor no oponer resistencia a la realidad. Le interesaba entonces al equipo de Natxo González el encuentro anterior, en Sevilla ante el filial, y el posterior en casa, ante la Cultural Leonesa. No ganó ninguno de los dos, ni por supuesto el que le cayó en un intempestivo martes copero ante el excelente Valencia. Ese día que se juntaron 20 suplentes en el campo la gente pasó un buen rato con el arrimón que se pegó su equipo, que estuvo cerca de adelantarse en el marcador con un par de acciones de Vinícius y Raí. Mantuvo el orden y la sobriedad 80 minutos, con un decoro bien superior a otras tardes, hasta que Marcelino puso pólvora en el campo y dinamitó la ronda. Le bastaron diez minutos a Guedes, Rodrigo y compañía para liquidar el partido, para cerrar la eliminatoria y convertir en un trámite el choque de esta noche en Mestalla (21.30 horas, beIN la Liga Max4).

Dijo Natxo González que para esta diligencia se conforma con dar buena imagen, si puede ser con el marcador a cero. El asunto está en la Liga, donde el Zaragoza va pintando decepciones casi en cada esquina. De los últimos siete partidos, solo ha ganado, y de aquellas maneras, ante el Rayo. El resto quedó entre desgracia e incongruencia, cuando no en cataclismo como en sus dos últimas salidas. El último envite, ante el Reus, dice el entrenador que le sirvió para recuperar identidad. El caso es que el equipo no ganó un partido que, aunque mereció, se le resolvió tristón. No hubo goles en contra, repite el míster González, y por ahí quiere ver el cierre de la crisis. Si es verdad que duerme mejor, será porque ha visto la luz. No se le exigirá gran cosa para hoy, no obstante, más allá de no hacer el ridículo. Lo sabe el técnico: «Es importante saber a quién representamos». Una cosa es perder ante un buen Primera, bien se sabe, y otra quedar sacudido por una goleada. El asunto del duermevela confesado encontrará lugar para la reflexión el domingo en Gijón, donde se comprobará de verdad si el equipo tiene pulso.

los muchachos / Quedará el partido grabado para más de un chaval. En el carrusel de posibilidades, el entrenador zaragocista incluyó en la convocatoria a otro futbolista del filial, Pep Biel, y al lateral derecho del juvenil, David Vicente. Ambos podrían tener minutos ante el Valencia, aunque no partan como titulares. Se espera también un rato para Raí o Zalaya que les alegre el sube y baja, una vez que no entraron en la lista Borja, Febas, Zapater o Toquero, por ejemplo. Tampoco los laterales Benito y Ángel.

Así que el Zaragoza se asemejará poco al que cree Natxo González que está preparado para alcanzar los objetivos de la temporada. «Uno o dos jugadores como mucho repetirán el domingo en Gijón», dijo el entrenador, consciente también de que el Valencia no se parecerá al que se midió al Barcelona hace cuatro días. Cuenta con varias bajas, e incluso algún traspaso. Marcelino solo convocó a dos centrales por las lesiones de Murillo y Garay, por ejemplo. Le falta el operado Guedes y Orellana, ya en Éibar. Además, está sancionado el centrocampista Kondogbia. Aun así, es bien probable que el técnico dé descanso a los atacantes Zaza y Rodrigo, al portero Neto, a los defensas Montoya y Gayá, o al exquisito Carlos Soler.

Así queda todo dispuesto para una noche de pruebas, que puede ser de alegrón para algún joven debutante, que tiene sus peligros si hay despiste. Sea como sea, toca pasar el mal trago.