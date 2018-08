Con toda la pólvora en Reus

En su primera salida del curso, el Real Zaragoza acude a Reus (19.00 h.), a un campo donde no ha ganado en sus dos visitas en Segunda, con la idea de dar continuidad a su buen inicio liguero, con una victoria que debió ser más amplia ante el Rayo Majadagonda. Lo hace, además, con toda la pólvora posible, porque Imanol Idiakez solo ha necesitado un entrenamiento para tirar de Álvaro Vázquez y le dará minutos en el Estadi Municipal, donde espera un rival muy condicionado por las bajas por problemas en la inscripción de jugadores.

Ante un enemigo tan mermado y con más munición en su arsenal el Zaragoza no puede pensar en otra cosa que en la victoria, por muy incómodo que sea el Reus en su feudo, que lo es. El conjunto zaragocista, en esta larga Segunda, no puede permitirse una primera vuelta tan floja como la del curso pasado. Este año hay una clara continuidad en el bloque, con solo seis fichajes, y a la plantilla que Lalo Arantegui le ha diseñado a Idiakez se le adivina mucho potencial. Ahora, es cuestión de poner la teoría sobre el firme de la realidad.

En ese potencial va a ser una pieza clave Álvaro Vázquez, un delantero con expediente y salario, sobre todo salario, de Primera y que busca relanzar su carrera en el Zaragoza tras su cesión del curso pasado al Nástic. El punta se ha estancado en su regreso al Espanyol, en cuya cantera se formó y apuntó muy alto, y su paso por el conjunto aragonés debe ser un impulso para que su estrella vuelva a brillar. Hoy, con solo un entrenamiento, estará en el banquillo, pero muchos zaragocistas ya vislumbran una pareja de ataque junto a Marc Gual. Los dos productos de la cantera perica y los dos de Badalona. Se conocen bien pese a ser de dos generaciones distintas. Ahora, esa buena sintonía a priori deben demostrarla sobre el césped.

El Zaragoza, que mantiene las bajas de Eguaras, Guti y Toquero por lesión, recupera a Zapater, aunque tampoco será titular tras más de cinco semanas de baja por la lesión muscular que sufrió. El once apunta a ser el mismo que ante el Rayo Majadahonda, con rombo en el que Verdasca volverá a ser la solución de emergencia en el pivote escoltado por Ros y James Igbekeme. La zaga repetirá (Lasure, Delmás, Grippo y Verdasca) y también la vanguardia, donde Pombo, de deslumbrante estreno, hará dúo con Marc Gual, ambos ya viendo a Álvaro Vázquez en el banquillo. Buff tiene todas las papeletas para seguir en la mediapunta, con una continuidad en la plantilla que no estará asegurada hasta el 31 de agosto, aunque sus opciones de salir parecen disminuir. Papu, que ya reapareció, no está aún para ser titular y Soro se mantiene en la lista, pero Idiakez no parece que le dará un sitio en el once de inicio que se ganó en verano.

Enfrente, un Reus con Xavi Bartolo a los mandos que está viviendo un calvario en este inicio de temporada. La Liga de Fútbol le ha estrangulado con el límite salarial y hoy seguirán de baja hasta siete futbolistas. A saber: el central Olmo, el lateral Moore, los centrocampistas Vítor Silva y Tito y los atacantes Lekic, Linares y Yoda. A los que se une por lesión el extremo Querol. Tiene el conjunto reusense muchas ausencias en ataque y ya empezó con una derrota ante la UD Las Palmas. El Zaragoza debe sacar provecho de un enemigo tan debilitado, pero no lo hará seguro si vislumbra un encuentro fácil. El Reus era un hueso duro de roer con Natxo, lo mantuvo con López Garai y lo seguirá siendo con Bartolo, donde ha mejorado su potencial ofensivo. Eso, claro, si la Liga se lo permite, que de momento no lo hace. Ese Reus con menos pólvora espera al Zaragoza, que tiene toda.