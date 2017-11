Toquero: "No hemos estado a la altura de este escudo ni de esta afición"

No hace falta que lo diga Toquero que lo hemos visto todos. Lo de ayer es lo de menos, porque un partido malo y una derrota contundente puede pasar en cualquier momento. Peor es el historial que llevamos detrás donde no conseguimos ganar ni siquiera jugando bien. De ayer más que la derrota critico que Natxo no fuera justo con Delmás, que se ha ganado el puesto sobradamente y solo debería salir después de al menos dos malas actuaciones, que sacara a un Ros que lleva detrás una pésima temporada, o que siga manteniendo como una isla a un Borja Iglesias, cuya efervescencia inicial se ha apagado. Ayer Rubí puso un chaval de 18 años que se paseó por el área zaragocista y no nos hizo un roto mayor porque tuvimos suerte. Aquí seguimos esperando ver a Raí. Que seguro no es la solución, pero tampoco es excusa su edad para no probarlo, al menos viendo cómo están funcionando las cosas arriba: mal.