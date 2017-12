El Real Zaragoza, según anunció Natxo González, fue a Valencia a no perder y a competir bien. Perder, perdió con claridad. Y no compitió. De hecho, fue un trámite sin honor para el Zaragoza, que se vio eliminado ya en la ida, con aquel 0-2 en La Romareda, y que pasó por Mestalla para decir adiós a la Copa del Rey con un partido indigno, donde el Valencia tuvo todas las facilidades del mundo para anotar cuatro goles y habría hecho más a poco que se lo hubiera propuesto.

El encuentro pone el cierre a una edición de Copa donde el zaragocismo se ilusionó tras eliminar al Granada y al Lugo, pero la eliminatoria ante el Valencia ha puesto de manifiesto una distancia sideral. El Zaragoza, ante un Valencia en racha y en un gran momento, tenía casi a tiro de milagro superar a su enemigo en este cruce, pero en la ida solo le alcanzó para competir con claroscuros y en la vuelta para directamente desertar de la competición. El Zaragoza, con lo que ha sido en una competición que le dio tanto, se despidió de una manera tan triste como indigna. Ahora, toca mirar a Gijón, un partido clave el domingo, la cita vital de esta semana.

El encuentro de Mestalla debía servir para ganar en sensaciones, para demostrar cosas. No solo no sirvió para eso, sino que reflejó unos errores defensivos, sobre todo por el eje central de Valentín y Grippo (a un nivel ambos inadmisible) que delatan que el Zaragoza, su plantilla, no está asumiendo las ideas de su entrenador. También le faltó al Zaragoza profundidad, salvo cuando Vinícius tomó el protagonismo.

Con David Vicente en un once del Zaragoza donde Buff cayó a banda derecha y Pombo ejerció de enlace con Vinícius y ante un Valencia donde Marcelino sí tiró de algunos titulares como Zaza o Parejo, el partido empezó muy frío, un aire que ya no dejaría en toda la noche. Vinícius puso el picante en los primeros minutos, con muchas ganas de reivindicarse, algo que hizo en una buena jugada que no logró rematar bien Buff.

En los escarceos del brasileño se acabó el Zaragoza, muy blando en la medular con Guti y con Ros mientras el Valencia empezó a tomar el mando del partido. Una primera llegada de Lato, que se marchó de David Vicente, poco o nada ayudado por Buff, no terminó en el remate de Santi Mina con todo a favor. El Valencia, sin pisar el acelerador, dominaba el pleito, robaba arriba y creaba peligro. Pereira, muy activo en la banda de David Vicente, exigió una buena parada a Ratón y Zaza se tiró buscando un penalti que Grippo no cometió.

Sí cometió el central suizo un claro fallo ante Santi Mina. Un mal despeje del defensa y la complicidad de Valentín, que reculó mal, acabaron en la jugada entre Zaza y Mina, que este último remató a placer. El gol sentó muy mal al Zaragoza, que aún bajó más los brazos. Pereira rondó el segundo y Mina lo tuvo de cabeza en un remate donde los centrales del Zaragoza ni intentaron saltar. Está claro que no era la noche de Grippo y de Valentín. En el caso del canario ya van muchas...

La segunda parte aún trajo peores noticias para el Zaragoza. Natxo situó en la mediapunta a Buff, a Alain a pierna cambiada en la diestra y a Pombo en la izquierda. Igual dio, sobre todo en el caso del suizo y del vasco, que soltaron un partido irrelevante. Pombo, tras una acción donde Buff debió disparar, tuvo una ocasión y ahí se acabó el Zaragoza.

GRIPPO Y VALENTÍN

Zaza rozó el gol en un error de Grippo, uno de los muchos que cometió, y Ratón evitó el tanto de Nacho Gil. Sin embargo, Mina, tras una jugada de Zaza y un despeje del meta, dejó en evidencia a Valentín y marcó el segundo. Ahí ya no existió el partido. Natxo recurrió a Raí y Marcelino apostó por Rober Ibáñez, que llevaba un año sin jugar por una lesión, y Soler. Rober, en jugada personal ante Valentín, hizo el tercero para que el canario aún quedara más en evidencia. Zaza, Paulista o el recién salido Ferrán pudieron aumentar la renta, mientras que Natxo apostó por Delmás y dio descanso a un David Vicente al que la falta de ayudas de Buff en la primera parte y de Alain en la segunda dejaron muy expuesto.

El partido ya no tenía historia. Si es que en alguna ocasión la tuvo... El Valencia jugaba a placer ante un Zaragoza que era la viva imagen de la impotencia. Cualquier zaragocista de bien solo podía desear que el encuentro acabara, que el daño no se hiciera mayor. Se hizo con el enésimo gol de de estrategia que encaja este Zaragoza. Lo anotó Vezo en un córner entre Delmás y Valentín.

Con Zalaya en el campo y con el Zaragoza hundido a todos los niveles aún dio tiempo para que el equipo de Natxo lograra el gol del honor, al menos de bella factura en un buen centro de Ros que Pombo mandó a la red de cabeza. Fue el canto del cisne en una noche terrible para el orgullo de cualquier zaragocista. Es verdad que la vida real está en Segunda, con el descenso a tres puntos y la necesidad de ganar en Gijón, pero un espectáculo así, el perder sin honor, hace daño a este Zaragoza de perfil tan bajo.