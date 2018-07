Último fleco para fichar a Gual

Es en teoría el último obstáculo de una negociación que se ha alargado mucho más de lo previsto. El Sevilla quiere incluir ahora una opción de recompra en la cesión del delantero Marc Gual. Lalo Arantegui lleva negociando desde el martes, cuando el Sevilla cerró la renovación del futbolista, firmada el miércoles, con Joaquín Caparrós, director de fútbol del club de Nervión y con su ayudante, Paco Gallardo, y la operación no corre peligro. No lo hace por la absoluta determinación del futbolista, que si no se queda en el Sevilla, donde no se va a quedar porque va a tener cuatro delanteros por delante, tiene desde hace tiempo más que decidido venir al Zaragoza.

Los trazos de la operación de cesión están muy definidos. El Zaragoza, que asume la totalidad de la ficha del jugador, se hace con el ariete badalonés con una cesión por dos años (el Sevilla también plantea un préstamo por solo un curso) y tiene una opción obligatoria en caso de ascenso en los dos años. Es decir, ejecutable tanto en el 2019, si el Zaragoza sube en la próxima Liga, como en el 2020. Esa opción rondará los tres millones de euros, quizá algo menos. El Sevilla plantea una opción de recompra de justo el doble, de unos 6. No es un obstáculo insalvable y la confianza en las partes es que se dé luz verde a la operación, pero al deseado fichaje de Marc Gual aún le queda el capítulo definitivo.

El futbolista tenía permiso del Sevilla para no estar en los reconocimientos médicos de los primeros días de esta semana, pero el miércoles se le comunicó que viajara a Sevilla y que se pusiera ayer a las órdenes de Pablo Machín. Así, Marc Gual se ejercitó con la primera plantilla sevillista y en principio también lo hará hoy, pendiente de que se desatasque de una vez por todas su fichaje por el Zaragoza.

El Sevilla tiene que disputar la previa de la Europa League y por eso ha empezado a entrenar tan pronto. El club andaluz tiene como delanteros ahora mismo a Ben Yedder y a Carlos Fernández, teniendo en cuenta que Muriel acaba de empezar sus vacaciones tras disputar con Colombia la cita mundialista. El equipo sevillista va a firmar seguro a un punta más y Marc Gual no tiene sitio, pero, aunque sea solo por una cuestión numérica en estos primeros entrenamientos, a Machín le viene bien la presencia del delantero de Badalona.

Tanto el jugador como sus agentes están presionando todo lo posible para que el Sevilla dé luz verde a su salida en forma de cesión con destino a La Romareda. Gual, si no se puede quedar en el equipo andaluz, no contempla otra opción que jugar en el Zaragoza y el punta, por su parte, tiene todo arreglado con el club aragonés para esta operación y también en el caso de que el equipo zaragocista suba y ejecute la opción de compra. Así, el interés de otros clubs de Segunda, media docena, no va a poner en peligro la operación, ni siquiera la última irrupción del Sporting.

Eso sí, la actitud del Sevilla está dilatando en demasía el desenlace para el Zaragoza. Sin embargo, el deseo tanto del futbolista como del Zaragoza es que ya pueda empezar la pretemporada la próxima semana a las órdenes de Imanol Idiakez. En eso se trabaja muy duro y se espera que así sea.

Inicialmente el club zaragocista quería al jugador en propiedad tras desvincularse del Sevilla. De hecho, ya tenía pactado un contrato por cuatro años. Sin embargo, el Sevilla pidió traspaso y solo accedió a negociar si renovaba al jugador. Marc Gual firmó el miércoles hasta el 2021 y eso abría ya la vía para su cesión, que está en su tramo definitivo. El jugador badalonés, de 22 años, se formó en la cantera del Espanyol y en noviembre de 2016 firmó por el Sevilla Atlético para deslumbrar con 14 goles y cinco asistencias en su primer curso en la categoría de plata. Esta temporada pasada, una lesión, el mal año del Sevilla Atlético y la poca confianza de Tevenet hicieron que Gual solo anotase una diana en los 23 partidos que jugó.

OTRO PUNTA MÁS

El Zaragoza, además de Marc Gual, absoluta prioridad para Lalo Arantegui, que le tiene mucha fe al delantero sevillista, tiene previsto fichar a otro ariete para que pugne con Gual y Jeison Medina, teniendo en cuenta que Toquero tiene opciones de salir en este verano. Samuele Longo (Inter) ha fichado por el Huesca, mientras que Álvaro Vázquez es casi una quimera por su alto salario, que supera los 1,2 millones de euros. El Espanyol le quiere buscar un destino, pero este apunta al extranjero. Zozulia no ha renovado con el Albacete, aunque no está descartado que lo haga, y se ha hablado con él, pero también es una opción cara por las exigencias del jugador, aunque mucho menos que la de Vázquez. Mientras, Gorka Guruzeta (Bilbao Athletic) gusta mucho, pero el joven delantero va a hacer la pretemporada a las órdenes de Berizzo y después se decidirá si sale cedido, como así apunta a suceder.