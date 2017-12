Verdasca mira hacia arriba

Casi se hace raro en el discurso de la humildad, del proyecto a largo plazo y del partido a partido que se ha impuesto en el Real Zaragoza escuchar a un jugador que la mirada está puesta arriba, en al menos la zona del playoff de ascenso, los seis primeros clasificados. Lo hizo ayer Verdasca, con un español recién aprendido entre su portugués de nacimiento. «Ganar en Gijón fue muy importante, estábamos necesitados, hemos ganado y lo mejor es que en la clasificación estamos a cinco puntos de los seis primeros», aseguró el central, en una visión que invita a mirar hacia los primeros puestos, pese a que la zona de descenso está a los mismos cinco puntos que la promoción.

Allí, en El Molinón, el Zaragoza venció porque dejó la portería a cero y marcó por medio de Delmás. Para lo primero fue vital Cristian Álvarez, que hasta detuvo un penalti de Verdasca sobre Pablo Pérez sobre el que el defensa zaragocista no quiso opinar demasiado, señal de que pueda tener claro que cometió esa pena máxima al sacar el brazo ante el atacante sportinguista. «Es una jugada como otras. El árbitro puede o no pitar, es difícil de contestar», se limitó a decir. En todo caso, el penalti quedó en nada gracias a Cristian Álvarez: «Con esa parada me hace un favor a mí y a todos, porque fue una acción decisiva para ganar, que era lo más importante», añadió Verdasca.

El calendario señala ahora el partido ante el Cádiz del sábado como siguiente cita clave en una reacción zaragocista que ya ha supuesto cuatro puntos de los últimos seis «El Cádiz viene de hacer muy buenos encuentros y de lograr victorias, pero nosotros hemos vuelto a estar bien, hemos ganado, tenemos confianza y jugamos en La Romareda, donde queremos dar alegrías a nuestra afición».

En el Municipal el Zaragoza solo ha conquistado 11 puntos de 24, con un balance paupérrimo de dos triunfos, cinco empates y una derrota. «No estamos siendo muy fuertes en casa, pero queremos serlo, volver a que tenga confianza en nosotros la afición. Nos está faltando algo más de suerte en casa, ya que hemos tenido ocasiones. Con esa fortuna de cara al gol ganaremos más partidos», dijo Verdasca, que espera que el puente festivo no se note en la presencia en La Romareda. «A la afición se le puede pedir lo mismo que en otros partidos, ese apoyo que nos dan. Si lo hacen, vamos con todo y vamos a ganar».

El defensa llegó en verano al club y tras una pretemporada muy gris y un comienzo de curso de suplente ha ido acumulando minutos para ser con 1.215 el tercero que más lleva en Liga tras Borja y Zapater. «Me estoy viendo bien, estoy trabajando duro y eso hace que también juegue bien. La confianza en mis posibilidades es lo más importantes. Aún tengo que mejorar en muchos aspectos», sentenció.