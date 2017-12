Verdasca no vuelve hasta el 2018 y Cristian faltará ante el Albacete

Una de las principales preocupaciones de Natxo González desde que terminó el partido del pasado sábado ante el Cádiz es cómo recomponer la defensa en los dos últimos choques del año, el sábado ante el Albacete en el Carlos Belmonte y el martes en Zorrilla frente al Valladolid. Podía imaginar el entrenador que Diogo Verdasca iba a ser castigado con dos partidos de suspensión por explicarle al árbitro su opinión en lo que respecta a las condiciones arbitrales del colegiado. Cordero Vega no se hizo el sueco ante el calentón del portugués y reflejó en el acta la frase exacta por la que le mostró la tarjeta roja: «Eres muy malo».

Desde que se comprobó la redacción del trencilla se supo que Verdasca no volvería a jugar en el Zaragoza hasta el 2018. Lo confirmó ayer el Comité de Competición: «La expresión puede considerarse como de menosprecio o desconsideración, tipificada en el artículo 117 del Código Disciplinario de la RFEF, al no constituir ofensa, insulto ni expresión humillante», según se dictaminó en la resolución.

No había vuelta atrás, de poco sirven los perdones públicos en estos casos. Verdasca no jugará en Albacete ni en Valladolid, pero Mikel González ha acelerado en su recuperación y es bien probable que pueda estar en ambos partidos. El donostiarra, que sufrió una rotura en el abductor de su pierna izquierda poco después de empezar el encuentro ante el Reus, lleva días apretando e incluso se ha vuelto a entrenar con normalidad junto a sus compañeros. El tiempo inicial estipulado para su recuperación fue de tres semanas, plazo que se cumpliría justo este sábado.

El regreso de Mikel González permitiría a Natxo González no tener que contar con Jesús Valentín, que encadena diversas acciones desafortunadas esta temporada con el Real Zaragoza y que el pasado sábado fue uno de los protagonistas de la derrota ante el Cádiz. Tampoco necesitaría llamar a Álex Zalaya, con el que no ha contado ni un minuto en toda la Liga y que está jugando con el filial las últimas semanas.

Álvaro Ratón, que fue desbancado por Cristian Álvarez desde la quinta jornada en la visita a Lugo, volverá a ser titular después de que el Comité de Competición atendiese las alegaciones enviadas por el club aragonés. «Del visionado de las imágenes se deduce con claridad que lo transcrito en el acta es compatible con lo ocurrido, correspondiendo a la valoración técnica del árbitro si la interrupción del juego provocada por el jugador expulsado, al tocar el balón con la mano (aspecto que no se considera probado) fue o no intencionada, y si malogró o no una ocasión manifiesta de gol», se dijo en la resolución en la que se desestimaron las alegaciones formuladas, se confirmaron las expulsiones impuestas y, con ello, las consecuencias disciplinarias que se derivan de las mismas.

El Real Zaragoza ha decidido no presentar recurso a las determinaciones del comité, por lo que Verdasca no podrá estar en ninguno de los dos próximos encuentros. Sin embargo, Cristian Álvarez sí se desplazará con el equipo mañana. La expedición zaragocista no regresará después del partido en el Carlos Belmonte, sino que hará un intermedio de descanso y entrenamiento en Madrid antes de ir a Valladolid, donde el portero argentino sí podrá estar el martes.