Verdasca: "Quiero pedir disculpas, estoy muy arrepentido por el error"

ANDA VETE A OPORTO Y NO VUELVAS MAS Y TE LLEVAS DE PASO AL SUIZO BUENO TODA LA DEFENSA VAYA COLADERO QUE SOY DE LA MEDIA NI HABLAMOS NO VALEN NINGUNO NI PARA EL ARAGON Y DE LA DELANTERA ?QUE? BORJA NO ENGAÑARON QUE SI ERA EL MEJOR DELANTERO Y YA SE VE NO METE UN GOL HASTA SIN PORTERO HACE BUENO A UN DELANTERO QUE SE LLAMABA GALDOS QUE JUGO EN ZARAGOZA PERO ESE METIAS LOS GOL HASTA CON LAS OREJAS Y DEL VENICIOS QUE LO VENDA YA ESTE SI QUE ES MALO PERO MALO MALO VAYA EQUIPO QUE TENEMOS Y NOS QUEJAMOS DE PALOMOS QUE ESE DIA LOS JUGADOS O DIRECTIVA NO QUISIERON JUGAR LA PROMOCION Y AQUI NADIE DIJO ALGO A VER SI ZAPATER QUE SIEMPRE DICE LA VERDAD NO DICE ALGO EL MAJETE.