La posibilidad de echarle un vistazo al futuro es la única dicha zaragocista en esta eliminatoria fatal que ha puesto a unos cuaantos muchachos en el mundo. Empezando por el mayor, la ida le abrió el camino a Vinícius en La Romareda, donde se entendió que al atacante hay que sacarle partido cerca de Borja Iglesias. Solo había sido titular ese día hasta el pasado sábado, cuando Natxo González se atrevió, por fin a juntar dos delanteros de verdad en el campo. El Zaragoza no ganó, pero el técnico entendió, o eso dijo, que esa referencia doble había servido para recuperar la identidad. Varió la estructura de su bloque, lo afiló para llegar más veces al área y con más gente. Falta que insista y lo engrase. A ver el domingo.

Ese penúltimo día de Copa se confirmó también Raúl Guti. Jugó tan suelto, con tal desparpajo y personalidad, que a su entrenador no le quedó más remedio que dejarle entrar. Fue titular las siguientes cuatro jornadas, antes de que el trompazo de Almería se llevase por delante al Zaragoza que fue. Ayer volvió en un partido de bajo vuelo junto a Ros. No brilló en la posesión porque el Zaragoza ni la vio, pero mezcló ratos interesantes con el aire desenvuelto que le debe reafirmar en el primer equipo bien pronto. Crecerá, sin duda, para exponer que el juego que lleva dentro no se queda en cuatro metros, que su fútbol va más allá de los detalles de talento.

Hay un jugador de club ahí dentro, como en otros que han aparecido esta temporada. Qué decir de Delmás, al que no se le puede poner un pero aunque se le haya apagado el brillo de los ojos en las últimas semanas. No será siempre aquel imponente lateral que permitió sobrevivir al Zaragoza en su visita al Sevilla Atlético, pero se desarrollará con su indiscutible compromiso. No solo importa que sea un hombre de la casa al que hay poco que explicar sobre el significado de esa camiseta. Es, además, un jugador de talento, capaz de incorporarse con continuidad, de percutir por su banda en series de repetición, de poner balones en el lugar donde deben aparecer los delanteros.

Al otro lado, Daniel Lasure volvió a dejar una estupenda impresión. Lo hizo en el partido de ida, cuando la gente clavó sus ojos en Vinícius pero el técnico, sin pregunta mediante, puso la pausa en el lateral. Sufrió una lesión en agosto que le estropeó el final del verano, sobre todo el principio de Liga. La idea posterior de Natxo González con Oyarzun le alejó de los focos. Ayer mostró que tiene capacidad suficiente para estar peleando por ese costado izquierdo que ni Alain ni Ángel se han embolsado.

También tuvieron su espacio ayer Zalaya y Raí, aunque se les aprecie la llegada más a medio plazo. A largo plazo esperaría cualquiera a David Vicente, el juvenil que ayer aumentó la nómina de debutantes esta temporada. Desde que salió del Helios para firmar por el Casablanca ha pisado a fondo. En el Stadium ya tuvo minutos en el División de Honor cuando aún era juvenil de primer año, tiempo antes de asentarse en el conjunto de Javier Garcés, donde comparte banda con su hermano gemelo, Carlos. David es ahora lateral, pero ha sido otras muchas cosas. Central, carrilero, mediocentro de trabajo... En ninguna de esas zonas se le ha discutido su lucha, su intensidad, el espíritu competitivo que se le echa en falta a este Zaragoza al que cada partido se le hace una tortura. Ayer solo lo alivió un instante Pombo, otro talento de la casa. Lástima que su genio no salga más veces del tarro.