Zapater, Benito y nueve zapadores

19.44 El Barcelona B sale con este equipo

19.35 Natxo González dijo que lo importante era el playoff y ha cumplido con su palabra. El técnico vitoriano ha diseñado un once con nueve futbolistas no habituales y dos titulares, Benito, quien combina en las últimas jornadas posición con Delmás y Zapater. El Real Zaragoza juega por lo tanto con Ratón, Benito, Grippo, Perone, Ángel, Javi Ros, Zapater, Febas, Buff, Toquero y Vinícius.

La fase regular llega a su fin con el terremoto que ha provocado en el club la despedida de Natxo González, quien ha decidido irse al Deportivo y no cumplir el año de contrato que le restaba aunque apelando a su profesionalidad para conducir al Real Zaragoza al ascenso, y la visita casi protocolaria al ya descendido Barcelona B (20.30). Las consecuencias de ese seísmo tan antipopular no debería, sin embargo, afectar a una plantilla con más apego a un objetivo mayúsculo que a un entrenador que ni fu ni fa pese a que acumule los méritos que le corresponden --y ni uno más-- para haber alcanzado la promoción. No debería, pero es cierto que la noticia ha dejado más de un gesto torcido.

En cualquier caso, el encuentro de hoy no desvelará si existe alguna grieta de profundidad, ya que se afronta con la atención puesta en conocer al final quién es el adversario para la primera eliminatoria y no tanto en la remota posibilidad de ser tercero, para lo que el conjunto aragonés tendría que ganar y perder el Sporting en Córdoba. El técnico reservará a la totalidad de guardia pretoriana para las cosas importantes y confeccionará para esta cita un once sin titulares. Eguaras, Lasure y Mikel González se han quedado en la capital aragonesa y de los habituales, es muy probable que como mucho cuente con uno de inicio. No será Cristian Álvarez. El miércoles o el jueves son los días de la verdad.