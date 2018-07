Zapater: "Comienzo la pretemporada con la ilusión del primer día de cole"

El capitán del Real Zaragoza, Alberto Zapater, ha declarado hoy, en el regreso al trabajo para preparar la temporada 2018-19, que comienza los entrenamiento con la ilusión de todos los años, "como cuando vas al cole el primer día".

"Vivo la temporada con la misma ilusión de entrenar y disfrutar jugando al fútbol que es lo que me gusta, de ganarme el puesto y de ayudar. Voy día a día y no me planteo nada más, sólo con la ilusión de que este año sea el del ascenso", ha indicado.

El jugador de Ejea de los Caballeros (Zaragoza) ha desvelado sus ganas de empezar la pretemporada aunque ha reconocido que también es necesario desconectar para tener ganas e ilusión.

El centrocampista del conjunto aragonés ha indicado también que apenas ha intercambiado unas frases con su nuevo entrenador, Imanol Idiakez, aunque ha explicado que todo el mundo le ha hablado bien de él y que tiene ganas de conocer su método de trabajo.

Zapater ha valorado positivamente que después de bastantes temporadas el club no tenga que rehacer la plantilla en su práctica totalidad, así como el que jugadores jóvenes de la cantera pudieran vivir la pasada campaña "experiencias incalculables".

"El hecho de conocernos ayuda aunque no va a ser fácil. Hay muchísima igualdad en una categoría muy difícil y con muchos equipos, debemos ser conscientes de ello. No podemos olvidar lo que es la Segunda y su dificultad porque además hay equipos con más dinero que nosotros", ha destacado.

Después de haber vivido una mala primera vuelta y una gran segunda en la pasada campaña, el jugador aragonés advierte de la importancia de iniciar bien el próximo curso, por lo que puede suponer deportivamente pero también para mantener la comunión que se evidenció en el tramo final de la última temporada entre equipo y afición.

"Es algo de lo que todos los jugadores debemos ser conscientes. Es un orgullo y un aliciente y tenemos que aprovecharnos todos, afición y jugadores. De ahí la importancia de empezar bien. Tenemos que conseguir que los partidos sean una fiesta, como ocurrió al final de la pasada temporada, desde el principio. Eso pasará por seguir haciendo las cosas igual que de bien y que los resultados acompañen", ha resaltado.

Sobre la Liga que espera al Real Zaragoza ha analizado que va a haber equipos "con muchos años en Primera y con la exigencia de subir".

"Va a volver a ser un competición interesantísima hasta el final porque será una temporada larga, lo que hará que con el playoff todo el mundo esté metido hasta el final", ha asegurado.

Sobre la presión que pueda tener el equipo, un año más, por lograr el ascenso, ha apuntado que es "buena" y que personalmente su exigencia cada domingo era ganar y que en el próximo curso será "igual".

"El año pasado nos enseñó que el fútbol es un montaña rusa y que es difícil gestionar los resultados. Se tuvo calma en el club, se mantuvo al entrenador y aparecieron los resultados. Por eso digo en pensar domingo a domingo. Una victoria lleva a otra y perder te hace tener incertidumbre. Hay que saber llevar la exigencia y se conscientes de la dificultad que hay", ha subrayado.

Zapater ha elogiado la gran cantidad de nuevos abonados que se están dando de alta en el club y que eso debe suponer un mensaje de orgullo: "es un incentivo para todos los jugadores, intentaremos hacer las cosas como el año pasado y devolverles todo en el campo. Esperemos que este año se vuelvan a vivir momentos como el pasado y sobre todo para los más jóvenes".