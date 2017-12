Zapater: «Es culpa nuestra, es roja y muy clara»

Con la tensión todavía latente, Alberto Zapater tuvo la templanza y sangre fría de explicar en los micrófonos de Gol lo que había pasado con el polémico arbitraje en el partido. «No me gusta hablar de los árbitros, ellos cometen errores como nosotros pero no puedo mentir. Es algo que es culpa nuestra. Es roja. Es que es roja. No voy a decir lo que ha pasado, lo dirá el árbitro en el acta. Yo estoy delante y es muy claro y es roja», apuntó el capitán sobre la expulsión de Verdasca que, en el minuto 28 de partido, condicionó todo el encuentro.

Pero no fue la única expulsión de la tarde. Cristian Álvarez también vio la cartulina roja, de forma directa, por tocar un balón fuera del área. «La segunda creo que dentro del área te pitan amarilla cuando es penalti y si es fuera es roja por esto del triple castigo», admitió también Zapater. No obstante, el capitán explicó que la actitud del colegiado había ido sacando de sus casillas a los futbolistas del Real Zaragoza. «Sí es verdad que ha habido faltas muy rigurosas que nos han sacado del partido pero luego ha venido la expulsión y en esta categoría, con esta igualdad, con uno menos y no te digo ya con dos... Hay que valorar al equipo cómo ha estado, hasta hemos podido tener alguna para poder empatar. Hay que valorar el esfuerzo del equipo porque lo hemos intentado sabiendo que era muy difícil», señaló Zapater.

Unas circunstancias que volvieron a dejar al Real Zaragoza sin ningún punto en La Romareda, algo que se ha convertido en demasiado habitual en los últimos tiempos. Por eso lamentó Zapater no haber podido sumar ante el Cádiz. «Sí porque en casa se nos están yendo muchos puntos, si no seguramente estaríamos arriba. Se nos ha complicado el partido, creo que estábamos bien ante un rival que venía muy fuerte y creo que les podíamos ganar once contra once», indicó el ejeano.

Por su parte, Borja Iglesias calificó el partido como «extraño». «Un partido extraño, difícil de explicar. Ahora haremos autocrítica todos y trabajaremos para mejorar. Pero creo que hay que estar orgullosos del equipo», señaló el gallego, que se mostró optimista con los próximos encuentros porque cree que el Zaragoza está «en buena dinámica, haciendo las cosas bien de un par de semanas hacia aquí».