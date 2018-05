Zapater: «Pensamos en el Barça B porque podemos ser terceros»

Da mucha tranquilidad saber que pase lo que pase en el Mini Estadi el Real Zaragoza jugará la promoción de ascenso a Primera. Mucha más teniendo en cuenta que, como mínimo, será cuarto. Pero la posibilidad de terminar tercero es real y posible. Para ello se tienen que dar dos premisas. La primera es vencer al Barcelona B y, la segunda, que el Sporting caiga en el Nuevo Arcángel ante un Córdoba que se juega la salvación.

Rotaciones y descansar para la batalla del playoff… Luchar y pelear por ser tercero y tener ventaja de campo en las dos eliminatorias… Zapater lo tiene claro: «La idea es pensar desde ya en el siguiente partido, a ver qué puede pasar si podemos conseguir el tercer puesto y, aunque no sea así, seguir compitiendo y ganando. De momento vamos a pensar en el Barcelona B porque creo que podemos ser terceros».

Otro de los factores que destacó el capitán zaragocista es que no hay tanda de penaltis. Sí prórroga, pero no penas máximas. Con el pitido final tras los 120 minutos pasa el mejor clasificado por lo que, en caso de ser tercero, los blanquillos partirían con ventaja en todas las eliminatorias. «Al haber tantos encuentros en tan pocos días seguramente se pueden dar partidos muy largos e igualados en los que haya prórroga y se decante por el mejor clasificado», afirmó el ejeano.

En suma, aunque se puso la venda antes de la herida y puntualizó antes de decirlo que es «algo que no se comenta en el vestuario», dijo que los jugadores saben que «económicamente para el club es mejor» terminar lo más arriba posible. De hecho, la diferencia de ingresos entre terminar en una u otra plaza en la clasificación es de 340.000 euros, un montante importante.

POSIBLES rotaciones / Es una de las principales incógnitas de cara al encuentro ante el Barcelona B. Grippo ya está recuperado del esguince de rodilla y, salvo sorpresa, jugará ante el filial azulgrana para volver a coger ritmo de partido. De hecho, ayer se entrenó sin problemas.

No estará Raúl Guti ya que sigue con su pubalgia y desde el club se prefiere no arriesgar. Por ello, en la sesión de ayer en la Ciudad Deportiva se ejercitó el centrocampista del filial Albert Torras. Los problemas en la medular no se acaban ahí, porque Eguaras, salvo que Apelación le retire la roja, tiene un partido de sanción. Aparte, Mikel González, Papu, Febas y Buff están apercibidos. Sobre ello, Zapater también fue sincero y aseguró que da igual el compañero que juegue, porque a todos «se les puede ver como titulares».

Y qué decir de La Romareda. «Es algo que tenemos que aprovechar en el playoff. Todos sabemos lo que se está viviendo en La Romareda en estos últimos partidos. Llevamos varios partidos en los que la gente está enganchada y nos lleva en volandas el ambiente que hay», afirmó. Así que, a por el tercer puesto. Palabra de capitán.