El Zaragoza facilitará la salida a Buff si tiene alguna oferta

De acuerdo totalmente con lo expresado por Artimaño. Buff es un jugador serio, responsable y muy aprovechable para este Zaragoza. Creo que no deberia irse. Llega un entrenador nuevo y pone patas arriba todo. Anda que lo de Verdasca... cualquiera que lo haya visto jugar y moverse en el campo 10 min sabe que no es un medio centro por favor. Del tema de las lesiones ya dije en su momento que no es normal lo que ha ocurrido, aunque habia otras opiniones diferentes. Que haya sobrecargas, alguna contractura es normal, roturas de fibras en el 1er o segundo entrenamiento, no es normal. Doctores tiene la santa madre iglesia que deben de saber mas que nadie.