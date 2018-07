El Zaragoza, medalla de bronce en continuidad

Nada que ver el verano que está viviendo el Real Zaragoza con respecto a los anteriores. Solo cuatro refuerzos, el defensa Álex Muñoz, el extremo Diego Aguirre, el centrocampista James Igbekeme y el delanterto Jeison Medina, convierten al club en el tercero que menos fichajes ha hecho en este mercado al que le queda un día y un mes. Solo el Córdoba, con un cataclismo deportivo con la salida de Luis Oliver, y el recién descendido Málaga, al que le costó una barbaridad iniciar el proyecto con Caminero en los despachos y Muñiz en el banquillo y que está volcado en las salidas, han fichado menos, si bien el club costasoleño, que solo se ha reforzado con tres futbolistas, ha visto cómo regresaban otros tantos tras una cesión.

Nada que ver el Zaragoza con el ajetreo del Albacete, el Rayo Majadahonda o el Almería, que ya van por las 11 incorporaciones, mientras que Las Palmas, Deportivo y Numancia alcanzan las nueve. El Zaragoza vive un verano muy tranquilo, con un proyecto marcado por la continuidad. Es más, de los cuatro fichajes, a los que hay que añadir el ascenso al primer equipo de Pep Biel, tres de ellos, Aguirre, Medina e Igbekeme, ya fueron anunciados por el director deportivo, Lalo Arantegui, nada más concluir la temporada pasada, con solo unas horas de mercado veraniego. Así, solo Álex Muñoz ha sido un refuerzo puramente estival y propiciado por la salida de Mikel González al AEK de Larnaca.

Y nada que ver tampoco con los pasados veranos, donde el Zaragoza fue mucho más prolífico. En la 13-14, nada más bajar de Primera División, llegaron hasta siete refuerzos en ese mercado. Hasta 15 arribaron bajo la batuta de Martín González en el verano del 2014, el primero de la Fundación Zaragoza 2032, mientras que un año después y con el mismo director deportivo fueron hasta 11. Ya con Narcís Juliá en el 2016 el número de refuerzos se elevó hasta 13. Y Lalo Arantegui se vio obligado a hacer una revolución tras una pésima temporada, con hasta 14 fichajes en el 2017.

DOS O TRES FICHAJES MÁS

Si no hay ninguna salida inesperada, al Zaragoza le quedan dos o tres refuerzos por hacer: dos delanteros y la posibilidad, mucho más difusa y ahora mismo improbable, de que llegue un centrocampista por alargarse en demasía la recuperación de Guti y Eguaras de sus respectivas pubalgias,

El primero de los puntas tiene nombre y apellidos desde hace semanas. Marc Gual aguarda a las órdenes de Pablo Machín que el Sevilla le autorice para llegar cedido por dos años con opción de compra (tres millones) y de recompra (seis). La operación está cerrada y el delantero tiene claro que su destino está en La Romareda. Con Muriel acumulando entrenamientos tras sus vacaciones y el Sevilla volcado ahora por fin en fichar a un delantero (Maxi Gómez o Batshuayi) tras reforzar ya su parcela defensiva la autorización para Gual parece más cercana. El club y el propio jugador no descartan que sea esta misma semana, donde el Sevilla juega la vuelta de la previa de la Europa League con el marcador muy encarrilado (4-0) ante el Ujpest teniendo en cuenta que Marc Gual ya no jugó en la ida disputada en el Pizjuán el jueves pasado.

En el otro punta no hay prisa y se esperará la mejor oportunidad, aunque sea sobre la bocina del mercado. Ya se escaparon las alternativas de Zozulia y Longo, mientras que la de Álvaro Vázquez (Espanyol) es cara por su salario, Álex Alegría (Betis) prefiere jugar en Primera y Nano Mesa (Eibar) desea regresar a Tenerife. Otro delantero tanteado ha sido Gorka Guruzeta, que sigue haciendo la pretemporada a las órdenes de Berizzo en el Athletic y que podría salir del club bilbaíno cedido. Con todo, esas cuatro últimas vías no están cerradas y no se descarta que ese punta, que sería un 9 de área, llegue de una Liga extranjera.

También Lalo tiene muy adelantado el capítulo de salidas. La de Jesús Alfaro es la más inminente, con ofertas para ir al Racing, al Murcia, al Cartagena y al Hércules, todos de Segunda B, aunque el extremo quiere apurar sus opciones de seguir en la categoría de plata.

LAS SALIDAS

Alfaro ha rechazado propuestas de la India y de China y ahora mismo el Murcia y el Racing de Santander parecen sus destinos más factibles. La lesión lastra la salida de Toquero, al que le quedan al menos tres semanas de baja tras su atroscopia en la rodilla, y Raí, que saldría cedido, puede irse, pero lo haría en ese caso en los últimos días de mercado o cuando lleguen los refuerzos en la delantera.