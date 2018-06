El Zaragoza le pone un precio a las eliminatorias de promoción

Muchos zaragocistas no lo esperaban y por eso hubo revuelo, sobre todo en las redes sociales, al conocerse que los abonados tendrán que pasar por taquilla para ver el proyecto último de ascenso del Real Zaragoza. El club fijó en 10 euros la cantidad que tendrán que pagar los fieles zaragocistas, independientemente de su edad, condición o zona del campo que ocupen. También es indistinto que el equipo aragonés caiga en la primera eliminatoria o se llegue hasta el último trámite en La Romareda. La cuota es única y vale para toda la promoción, ya sea en una tribuna o para un pequeabono. Esta vez todos pagan lo mismo. Todos los abonados. El importe de las localidades para los no abonados oscila entre los 30 euros de los fondos y los 50 de la Tribuna Cubierta.

En el enfado de algunos zaragocistas que no esperaban tener que hacer desembolso en los playoffs está la comparación con su rival, que ya anunció que sus abonados podrán acceder gratis a este partido a pesar de no estar ya dentro del abono regular de la temporada 17-18. En Valladolid, los abonados también podrán entrar gratis con su carné. Además, podrán adquirir dos entradas a 10 euros en la misma zona donde tengan su asiento. Por su parte, el Sporting aún no ha anunciado Los precios para esta eliminatoria.

El primer partido en La Romareda se jugará el sábado a las 18.00 horas ante el Numancia, después de que el Zaragoza pase el miércoles por Los Pajaritos, en el encuentro que abre los playoffs del 2018 a partir de las 20.30 horas. Será emitido por Movistar Partidazo como todos los de la promoción de este año. El temprano horario del choque inicial se debe a que, por normativa, no puede puede coincidir con un encuentro de la selección española, que tiene un compromiso ese mismo día en Krasnodar (20.45 horas) frente a Túnez.

En cuanto al pago para los socios, los abonos domiciliados se cargarán directamente al pasar el carnet por el torno en el primer encuentro. Los no domiciliados deberán adquirir la entrada en las oficinas o en las taquillas. En este caso, junto a la entrada de la primera eliminatoria de playoff se entregará otra para el posible segundo encuentro. No indicará ni rival, ni día, ni hora, aunque el código de barras permitirá el acceso al estadio.

La venta empieza hoy a las 9.30 horas en el club, donde también se despachan las localidades para no abonados. Hay cinco precios: Tribuna Cubierta (50 euros), Tribuna Preferencia Central (45), Tribuna Preferencia y Tribuna Este Cubierta (40), Tribuna de Gol, Grada de Gol y Tribuna Este (30), además de entradas a 15 euros para menores de 14 años.