El Zaragoza se posiciona con Álex Alegría

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

TODO ESTO SON MILONGAS MENTIRAS SI NO HAY PELAS PARA FIXAR UN DELANTERO NORMALITOLALO TRAERA UNO QUE NO LE CONOCES NI EN SU CASA ASI QUE MENOS ROLLOS QUE SI MENGANITO QUE SI EL OTRO Y HASTA AHORA TODOS LOS QUE AN DICHO EN LA PRENSA NADA DE NADA TODO PARA VENDER PRENSA