El Zaragoza ratifica al entrenador y asegura que no habrá fichajes

¿No hay nadie y digo nadie que pueda obligar a la FUNDICION y digo FUNDICION y no Fundación a enseñar el contrato de compraventa con todos sus anexos? Creo que el innombrable sigue siendo el AMO DEL CORTIJO con apoderados en la cima. Ya vale de cachondeo. Si hubiéramos desaparecido hace cinco años hoy estaríamos er Primera y viendo jugar a los mejores. ¿Cómo? Con el nombre de Ebro Zaragoza o Cualquier equipo de aquí con el nombre del Zaragoza después. A mi no me importa cómo se llame a mi me importa ver fútbol no charlotadas de segunda y encima sin ninguna deuda. Ya está bien de salvadores de pacotilla. Ojalá suba el Huesca y podamos ver fútbol y si desaparecemos les puede ceder el campo el Ayuntamiento y poniendo autobuses o trenes especiales los días del partido para los socios del Huesca les saldría más barato y podrían recaudar más dinero en taquilla. Gracias. Aunque a algunos forofos os moleste por no deciar algo mas gorueso.