El Zaragoza va de viaje en viaje

Se ha hablado mucho de los viajes que se ha llevado el Real Zaragoza en casa durante esta temporada. Tiene paupérrimos números en La Romareda, bien se sabe. Solo ha ganado cuatro partidos en todo el 2017, solo dos desde que empezó el curso actual. Al igual que otros años, se llegó a pensar que podía ser un problema de presión ambiental, de la incapacidad de algunos futbolistas para cargar con la atmósfera del coliseo aragonés y esa cacareada exigencia que hoy en día no es tal. Durante algunas semanas alcanzó mejores números lejos de su estadio que en casa. Fue todo gracias, fundamentalmente, a las victorias de Córdoba (1-2) y Lorca (0-2), en las jornadas tercera y novena, respectivamente. Después los desplazamientos pasaron de ser una ridícula agonía a un desastre.

Los buenos tiempos fueron pasajeros y el Zaragoza ha ido de viaje en viaje en sus últimos desplazamientos. Entiéndase viaje como incidente, lance, vicisitud. O como tortazo, al gusto, que ya lo dijo Toquero en El Alcoraz. Se lo llevó primero en Sevilla, donde no perdió pero preocupó. Aquel desasosiego no fue compartido por Natxo González entonces, ni un mes después por Lalo Arantegui. «En ningún papel pone que un punto en el campo del Sevilla Atlético nos tenga que saber a poco», dijo el director deportivo en claro yerro. Fue y sigue siendo el principio de la situación actual. Así se entiende en mayoría, igual que la gente no acepta un 0-0 ante el Reus aunque su Zaragoza se merezca ganar.

Pese a los contratiempos habituales en casa, la deriva de la temporada viene dada, seguramente, por los viajes a Huesca y Almería. En El Alcoraz fue inferior a un Huesca que lo superó técnica y tácticamente, sobre todo en intensidad. Apabullado físicamente, aturdido por su incapacidad para afrontar con competencia el derbi, el equipo de Natxo González quedó tocado. Lo dijeron sus jugadores. Toquero, por ejemplo: «No hemos estado a la altura del escudo, de la afición. Hemos dado vergüenza. Hemos venido aquí muy relajaditos y creo que un tortazo como estos de vez en cuando viene bien», afirmó el delantero. Lo acompañó Mikel González unas horas después: «No hay que mirar a nada ni a nadie, hay que hacer autocrítica pura y dura». Se dijo y se creyó que era un accidente aislado hasta que llegó la hora de coger otra vez la carretera.

En el estadio del Mediterráneo llegó el último esperpento del Zaragoza, goleado por un equipo en zona de descenso. «La dinámica no es buena, nos estamos acostumbrando a no competir bien», admitió ceñudo su entrenador antes de cerrar turno con aquel «fantásticamente» que tanto rechinó.

Los números, pues, son aún peores en los desplazamientos que en La Romareda. Si ha ganado dos partidos y ha sumado 11 puntos en las ocho jornadas jugadas ante su público, de viaje solo ha alcanzado ocho puntos. Es de fácil promedio: uno por encuentro. Ganó los dos relatados, empató con marcadores idénticos (2-2) en Oviedo y ante el filial sevillista. El resto fueron derrotas. Empezó en Tenerife (1-0) y siguió en Lugo (2-1) antes de los dos incidentes últimos. Le han marcado, además, 14 goles en sus desplazamientos, casi dos por partido.

Ahora empieza un periplo viajero que redefinirá su estado crítico en la Navidad. Mañana juega en Valencia la vuelta de la Copa (21.30 horas) y el domingo en Gijón ante el Sporting (20.30). Tras recibir al Cádiz el día 9 (20.30), viajará a Albacete el 16 (20.30) antes de despedir el año el 19 en Valladolid (21.00). Cuatro salidas en cinco partidos. Antes de acabar el 2017, el equipo de González va a ir viaje en viaje tratando de que no haya más accidentes graves.