El collado del éxito

111 kilómetros. De ida y de vuelta. Dos horas en coche. Todos los días. Cuatro años seguidos. Ese era el peaje de la autopista de la gloria para el pequeño Jorge. Ese chico al que sus padres bajaban de su pueblo, Castillo de Bayuela (Toledo), una población de 900 habitantes en las faldas de Gredos, hasta el cruce de la A-5. Allí trasbordo y rumbo a Madrid, siempre detrás de un balón por el que rodaban sus sueños. «Yo era el primero en entrenar, pero luego, como íbamos cuatro chicos de la zona, me tocaba esperar hasta las once. Vuelta al pueblo y luego a estudiar. Fueron años duros, de mucho sacrificio».

Detrás de ese loco esférico, persiguiendo ese deseo, ese zagal sufrió muchos tropezones, se cayó, pero nunca se rindió. La salida del club que le hizo crecer, la frustración de cambiar de trinchera sin éxito, una lesión de gravedad y el exilio al fútbol belga no hicieron flaquear a ese chico al que hoy, a sus 27 años, le llega su oportunidad en Primera. Jorge Pulido ha atrapado por fin a la caprichosa pelotita, ese anhelo que nació de un lugar de la Mancha: «Nunca sabes cuándo te va a llegar el momento. Algunos lo alcanzan con 20 años. Yo lo estoy viviendo ahora y espero que dure mucho tiempo».

Mañana Pulido formará parte de la historia de la SD Huesca en el estreno de El Alcoraz en Primera. Una aventura que empezó con una llamada el verano del 2017 tras completar una temporada en el Sint Truidense (Bélgica) que confirmaba que su menisco, roto en Albacete, se había recuperado. «Tenía otras ofertas para ir a España, pero me habían hablado muy bien del club y de la ciudad. Tenía la ilusión de subir a Primera, aunque quizá no de forma directa», recuerda el defensa toledano, titular en los tres primeros trazos de LaLiga.

La goleada del Camp Nou no ha empañado a nadie. Sabían de la distancia con el gigante, saben que el inicio ha sido prometedor, que la final llega ahora con el Rayo. Por eso la mini-pretemporada con dobles sesiones del parón, sin apenas fuerza para salir al aire de Huesca, se ha tomado con felicidad. El remate llegó el martes. Jorge y sus compañeros volvieron a pisar el césped del reformado Alcoraz. «Sabíamos que hasta que no llegara el debut en casa no nos íbamos a creer ni nosotros mismos que estábamos en Primera. Las sensaciones han sido muy buenas, pero el viernes tendremos que gestionar la euforia que nos encontraremos. Debemos entrar con ganas, pero sin volvernos locos», insiste Jorge Pulido, poseedor de una Europa League, una Supercopa de Europa y una Copa con el Atlético.

Etxeita y Semedo se apreciaban como una montaña insuperable en su camino hacia el regreso a Primera, categoría en la que debutó con el Atlético en 2010. Sin embargo, su constancia en el trabajo ha hecho que siga siendo indiscutible para Leo Franco como lo fue para Rubi en Segunda. «Nunca tuve temor. Confío en mis posibilidades y en el trabajo diario. Hoy estoy jugando yo, pero mañana no sabemos quién podrá entrar. La competencia es buena. Son jugadores de Primera. Seguro que ellos me hacen mejor a mí y yo a ellos», afirma sin miedo el defensa.

Ese espíritu combativo, de trabajo, su lectura de la anticipación y gallardía, le han colocado en el once de Leo Franco, con el que coincidió cuando jugaba en el ‘B’ del Atleti. «Estando en Tercera, con 15 o 16 años, iba a entrenar con el primer equipo. Eran mis ídolos. Ir al Calderón y ver a Pablo, Perea y a él. Era un muro», insiste Pulido. Como entrenador dice que les da mucha libertad, que no castiga el error, sino que anima a los jugadores a repetir acciones pese al fallo, lo que les ha dado la confianza para sorprender al Eibar y empatar en San Mamés. Ahora, con un Rayo que se encerrará, tocará ir hacia arriba, tocarla más.

Criado en un club de barrio de Talavera de la Reina, Las Moreras, captó la atención de los ojeadores de la escuela que mantiene el Atlético en Toledo. «Mi entrenador en esa época, Eduardo Ferreras, me ayudó mucho. Era infantil y me hacía jugar ya con cadetes», afirma Pulido, que también cita a Armando de la Morena como otro mentor clave. Completó la escalera de formación hasta llegar a la tabla del primer equipo. Una cesión al Rayo fue la antesala de la salida del Atlético. No tenía hueco.

Del Manzanares saltó a la trinchera del enemigo sin fortuna. Una temporada en el Real Madrid Castilla, jugando con Lucas Vázquez, antes del recalar en el Albacete, donde volvió a despuntar como ese central titular con la selección U17 campeona de Europa. Una rotura de menisco hizo añicos la esperanza de retomar el pulso a la élite y le hizo salir a Bélgica.

La silueta de los Pirineos se encendió en el horizonte como una guía. Allí marchaba la pelotita que perseguía Jorge en ese coche hacia Madrid. Esas montañas que ahora serpentea con Milca y Trasto, sus dos perros. «Cuando tengo un día libre nos vamos al monte». Astún, Jaca, Alquézar, Sallent, Aínsa, Ordesa... Pulido recita las chinchetas del mapa de visitas de La Magia. «Hace poco fui a los Ibones de Escalar y Truchas», menciona. Esos caminos de subidas y bajadas que simbolizan una carrera como futbolista que llega al collado del éxito. La cima es consolidarse en Primera. El sueño de un chico de campo. El anhelo por el que se encenderán mañana los focos y las gargantas de El Alcoraz.