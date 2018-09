El Huesca presenta su once invicto para asaltar el reino del Barça

18.10 Las redes echan humo contra el entrenador del Barça por considerar que el Huesca es un rival que podría dar la sorpresa. Le acusan de no apostar por los fichajes de esta temporada para un partido que la afición blaugrana, no estima tan complicado

Lo mismo de siempre , es una vergüenza que Suárez tenga q jugar Si o si, muchos llegan al Barcelona a querer jugar y aportar algo al equipo , pero si desde hoy y con el rival q es les manda el mensaje q no van a jugar mucho , que mal vamos a parar eh, 🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬 — #PinstripePride #Barça (@arthurperez30) 2 de septiembre de 2018

Me da risa como dicen que no es día para rotar porque el Huesca puede dar la sorpresa, joder si es asi todos los equipos pueden dar la sorpresa!! — BarcelonaPTY (@BarcelonaPTY507) 2 de septiembre de 2018

Más jugadores de la masía, fichajes nuevos, mismo 11 contra el Huesca... en fin 🤦🏽‍♂️ — HankChinaski (@HankChi58435761) 2 de septiembre de 2018

Jon Aspiazu, segundo de Valverde, explica el porqué de ese once tan poderoso para recibir al equipo de Leo Franco

17.36 Ernesto Valverde tampoco se deja nada en el tintero. Respeta al Huesca y lo demuestra con una alineación para quitar el hipo: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti; Alba; Rakitić, Busquets; Coutinho; Messi, Suárez y Dembélé

17.33 Así ha sido recibido el autobús del Huesca en su entrada al Camp Nou

17.28 Leo Franco tiene las ideas muy claras y su once tipo, también. No mueve nada de lo que le funciona, de un once invicto que le está ofreciendo satisfacciones, resultados y juego en el debut en Primera División. La SD Huesca se enfrenta al reto del Barcelona de Messi en el Camp Nou con un once que quiere hacer historia otra vez. Juegan: Werner, Miramón, Pulido, Etxeita, Lusinho, Musto, Melero, Gallar, Moi Gómer, Cucho Hernández y Longo. En la banqueta esperarán su oportunidad Santamaría, Semedo, Insua, Ferreiro, Sastre, Gürler y Chimy Ávila.