El 70% del cáncer de mama más común no necesitará quimio

La mayoría de las mujeres con el tipo más común de cáncer de mama en etapa temprana pueden evitar con seguridad la quimioterapia tras la cirugía. La conclusión la ha alcanzado un ambicioso ensayo clínico cuyos resultados se presentaron ayer en Chicago en la reunión anual de la Sociedad Americana de Oncología Clínica y se han publicado en el New England Journal of Medicine. La noticia ha sido recibida con entusiasmo por los especialistas, que auguran un inminente cambio en las prácticas médicas, reduciendo la aplicación de la quimioterapia y evitando así sus debilitantes efectos en casos en que es innecesaria.

El cáncer de mama es el más común entre las mujeres. El ensayo, bautizado TAILORx, ha estudiado desde el 2006 a más de 10.000 afectadas por el tipo de cáncer más extendido, que representa casi la mitad de los casos: aquel que es sensible a las hormonas (el estrógeno), no se ha extendido a los nódulos linfáticos y no contiene una proteína llamada HER2.

A todas las pacientes se les sometió a una prueba llamada Oncotype DX, que examina, en tejido tumoral extraído durante la cirugía, la actividad de 21 genes y predice el riesgo de recurrencia en 10 años, midiéndolo en una escala de 0 a 100.

Resultados anteriores ya habían apuntado a que las mujeres con una puntuación de 0 a 10 en esa escala, que suponen alrededor del 17%, podían saltarse la quimioterapia porque no les beneficiaba. A las de alta puntuación (25 puntos o más, que representaban también el 17% de los casos), se les recomendaba pasar por el tratamiento. Pero la pregunta es qué pasaba con las pacientes que estaban en la puntuación media de entre 11 y 25, que son prácticamente el 70% de las afectadas. Es decir, la gran mayoría.

TERAPIA ENDOCRINA

El ensayo les ha respondido ahora. A más de 6.700 mujeres que estaban en ese riesgo medio de recurrencia se las dividió aleatoriamente en dos grupos. En uno, tras la cirugía, se les asignaba solo terapia con hormonas. En el otro, a ese tratamiento endocrino se le sumaba la quimio. Y el análisis ha demostrado que los resultados en los dos grupos eran prácticamente idénticos, señalando a la irrelevancia de la quimioterapia en sus casos.

La excepción notable en el estudio es la de las mujeres de menos de 50 años, a quienes incluso estando en ese riesgo medio de recurrencia sí parece favorecerles la quimioterapia. Y Joseph Sparano, director de investigación clínica en el centro de Cáncer Albert Einstein de Nueva York y principal autor del estudio, ha apuntado a que para ellas ese tratamiento sigue ofreciendo un beneficio «sustancial».