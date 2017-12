Abierto el juicio por las 21 muertes del Love Parade

El 24 de julio del 2010 tenía que ser un día de fiesta, de celebración de la música y el amor. Las calles de Duisburgo, al oeste de Alemania, acogían el prestigioso festival Love Parade con jolgorio hasta que se precipitó la tragedia. Pánico, angustia y la asfixia por un alud humano que terminó arrancando la vida a 21 jóvenes e hiriendo a 652 personas más. Ayer, siete años más tarde, la audiencia de esta ciudad abre juicio para esclarecer lo sucedido y depurar responsabilidades en uno de los mayores desastres que se recuerdan en el país.

El tribunal sentará en el banquillo de los acusados a seis representantes de la Administración municipal y a cuatro de la compañía que promovió la macrofiesta. Todos ellos bajo la imputación por homicidio negligente y por cometer «errores masivos» en la organización del evento. Así, se descarta la posibilidad de responsabilizar de la tragedia al entonces alcalde de Duisburgo, Adolf Sauerland, y al organizador de la fiesta, Rainer Schaller, ambos citados como testigos. Según la fiscalía, no hay evidencias de que actuasen de forma incorrecta.

El juicio que empieza hoy, uno de los mayores de la historia reciente alemana, se celebra en Düsseldorf, capital del estado de Renania del Norte-Westfalia, debido a razones de aforo. Un grupo de 30 abogados defenderá a los diez acusados mientras que otros 35 abogados y unos 60 demandantes se han unido a las pesquisas de la fiscalía.

Entre los 21 jóvenes que murieron aplastados por la multitud, de nacionalidades alemana, neerlandesa, australiana, china, italiana y bosnia, también figuraban dos chicas españolas. Clara Zapater, tarraconense de 22 años, y Marta Acosta, de 21 y de Cambrils, fallecieron mientras realizaban el Erasmus. Los padres de Clara se han personado como acusación particular. «Se abre el juicio pero entre los acusados no están los dos grandes responsables de tanto dolor: el alcalde y el organizador», explica su padre en declaraciones a la agencia EFE. Tras el desastre, ambos fueron señalados como culpables por la opinión pública, pero la justicia no ha estimado lo mismo.