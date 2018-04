El abogado de 'la Manada' critica a los políticos que buscan ganar votos

La sentencia del juicio de 'la Manada', por la que ha condenado a los cinco acusados a penas de 9 años de prisión por abuso sexual con prevalimiento (no por violación) de una chica en Pamplona durante las fiestas de San Fermín del 2016, ha desatado una ola de indignación y ha reabierto el debate sobre la actuación de la justicia ante los delitos sexuales.

En este hilo directo recogemos las últimas noticias y reacciones tras la polémica sentencia.

14:42

El Consell Nacional de les Dones de Catalunya (CNDC), que agrupa 400 entidades por la igualdad efectiva de mujeres y hombres, ha rechazado la sentencia a los cinco acusados en el caso de 'La Manada' y ha exigido la modificación del Código Penal para abolir el supuesto de abuso sexual, "una categoría que pone en peligro a las mujeres y no garantiza sus derechos".

14:41

El Pleno del Congreso decidirá el próximo 8 de mayo si admite a trámite una proposición de ley del PP que plantea la reforma de varios artículos del Código Penal y que los grupos parlamentarios podrían aprovechar para introducir cambios en los tipo penales relativos a la agresión o el abuso sexual.



14:38

Las monjas carmelitas de Hondarribia se solidarizan con la víctima:

14:24

El fiscal delegado de Delitos Económicos de Almería, Álvaro Navarro, ha afirmado que sintió "por primera vez" en su carrera "vergüenza" de su oficio tras la lectura del fallo que debía "poner punto y final" al procedimiento dirigido contra los miembros de la "infame Manada". "Prometía una final digno, que al menos justificase la inacabable espera tras la celebración del juicio, pero el acto tuvo la anticlimática conclusión que todos conocemos: no hubo violación, únicamente abuso sexual", dice en una carta abierta remitida a Efe.



14:21

"La tipificación de estos delitos data de 1995, han transcurrido 23 años y ha cambiado también afortunadamente y en positivo la nueva sensibilización y la tolerancia cero con estas actuaciones", ha explicado Méndez de Vigo para argumentar el movimiento de Catalá. En cualquier caso, "cualquier reforma hay que hacerla reposadamente, hay que contar con todos los partidos políticos, porque se trata de una ley organica", ha subrayado Méndez de Vigo, que no ha querido valorar si la sentencia era dura o blanda.

14:17

Los grupos del Parlament están negociando hacer de forma conjunta una declaración institucional de la Cámara para mostrar su desacuerdo con la sentencia de La Manada. En rueda de prensa desde la Cámara, la diputada Isabel Ferrer (JxCat) ha explicado que su grupo quiere que la declaración exprese un "rechazo absoluto" a la sentencia y un compromiso con la lucha feminista.



14:12

Los valencianos han vuelto a salir este viernes a la calle para mostrar su indignación contra la sentencia que condena y se han concentrado frente a la Ciudad de la Justicia de València tras una gran pancarta en la que se leía: 'No es abuso es violación'.

14:11

Cerca de un millar de personas han concentrado frente a los juzgados de Atotxa han mostrado su indignación en San Sebastián por la sentencia y han vuelto a mostrar su solidaridad con la víctima de la violación en grupo sucedida durante los Sanfermines de 2016.



14:10

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado que se siente "muy escandalizado" en lo personal por la sentencia.



14:08

El Sindicato de Estudiantes ha convocado huelga el próximo jueves 10 de mayo en los institutos y universidades de toda España para protestar contra la "escandalosa sentencia" de la Audiencia de Navarra a los cinco miembros de La Manada, que este pasado jueves fueron condenados a nueve años de cárcel por un delito continuado de abuso sexual, pero fueron absueltos del delito de agresión sexual del que habían sido acusados.

13:57

El presidente en funciones de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, dijo hoy, refiriéndose a la sentencia de La Manada, que "seguramente es hora de revisar los tipos penales".



13:56

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha señalado este viernes que la condena es "difícil de digerir" y hace complicado "hablar de justicia" en un caso de estas características.

"Tenemos que implicarnos toda la sociedad y los partidos políticos para cambiar las cosas, revolvernos y pelear para cambiar la sentencia y el Código Penal si es necesario", ha afirmado en declaraciones a los periodistas.



13:54

El abogado Agustín Martínez Becerra, defensor de cuatro miembros de La Manada, ha pedido calma a los "políticos surferos" que proponen ahora una reforma del Código Penal y que abandonen "titulares grandilocuentes" destinados a ganar "tres o cuatro votos".

13:35

La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, se mostró este viernes partidaria de revisar el Código Penal para definir con mayor claridad los supuestos de violación y no dejar esta cuestión a la "interpretación" de los jueces, tras la "indignante" sentencia contra los jóvenes sevillanos conocidos como La Manada a los que se le ha condenado por abuso sexual y no por violación.



13:35

El ministro portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha informado que el titular de Justicia, Rafael Catalá, ha informado al Consejo de Ministros de que se ha puesto en contacto con la sección penal de la comisión general de codificación, un órgano asesor interno de este Ministerio, para pedirle consejo sobre si hace falta actualizar el Código Penal después de la sentencia de La Manada.

13:05

La directora de Programas de ONU Mujeres, María Noel Vaeza, ha calificado la sentencia de "vergüenza". "Lamentablemente, los jueces no tuvieron empatía, sino que hubo prejuicio", ha dicho. "Hay un tema de no entender las realidades, de no ponerse en el lugar de la víctima. Pasó un tema de prejuicio, de decir que como tenía minifalda y era tarde se lo buscó", ha añadido la directora de Programas de ONU Mujeres, que ha hecho hincapié en que "hay que eliminar" esos prejuicios.



13:05

La Policía Nacional ha detenido a un joven por agredir a un agente tras haber participado anoche en una protesta contra la sentencia de La Manada cerca de la sede del Colegio de Abogados de Córdoba, en cuyo interior se encontraba el ministro de Justicia, Rafael Catalá.

Fuentes de la Subdelegación del Gobierno han informado a Efe de que el detenido es un joven que se manifestaba contra dicha resolución judicial y que presuntamente habría agredido a un agente de los que participaron en el operativo que permitió al ministro de Justicia abandonar la sede del Colegio de Abogados sin incidentes de importancia.



13:04

La Fiscal de Sala Delegada contra la Violencia sobre la Mujer del Tribunal Supremo, Pilar Martín Nájera, cree que, en el caso de la Manada, hubo intimidación a su joven víctima en los 'Sanfermines' de 2016 por "superioridad física" de los agresores, el "sitio angosto" en el que se cometió el delito y el hecho de que ella estuviera "bajo la influencia de bebidas alcohólicas", y ha destacado que el ministerio público consideró que se cometió agresión sexual.



13:03

Cientos de personas se han vuelto a concentrar este viernes frente al Palacio de Justicia de Pamplona para mostrar su rechazo a la sentencia a 'La Manada', que condena a los acusados a nueve años de cárcel por abuso sexual y los absuelve de agresión sexual.



13:01

Decenas de personas han cortado el tráfico en la avenida Diagonal de Barcelona, a la altura de Palau Reial, el mediodía de este viernes en protesta por la sentencia a los cinco miembros del caso de 'la Manada', conocida este jueves, que los absolvió de delito sexual y violación grupal en los San Fermines de 2016, y los condenó a nueve años de cárcel por abuso.

"No es abuso, es violación", han gritado los manifestantes, muchos de ellos estudiantes, convocados por el Grup de Dones Campus Diagonal, y también ha participado el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (Sepc) del campus, que ha desconvocado el corte a las 12.30 horas en un mensaje en redes sociales.

La concentración ha obligado a cortar la circulación del Tram entre Zona Universitaria y Maria Cristina, según ha informado la infraestructura en un apunte en Twitter recogido por Europa Press, y ha indicado que puede usarse como transporte alternativo la L3 de Metro.



12:46

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha dicho que la sentencia por la agresión sexual a una joven madrileña en Pamplona es "profundamente equivocada", que "no responde a las exigencias de justicia de las mujeres" y que espera que sea revocada por el Tribunal Supremo (TS).

12:43

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha afirmado este viernes que le resulta "difícil" asumir la sentencia que condena a los cinco miembros de La Manada por un delito continuado de abuso sexual a una joven en Pamplona pero los absuelve en cambio del delito de agresión sexual. Aunque ha abogado por no legislar en "caliente" a raíz de este caso, también dicho ser partidario de reformar el Código Penal con consenso a fin de "mejorarlo".

"Como padre, sobre todo los que tenemos hijas, es difícil asumir una resolución como la de ayer", ha dicho, en rueda de prensa en La Rioja, sobre el fallo de la Audiencia de Navarra. Sin embargo, a continuación ha señalado que esta sentencia es recurrible y que habrá que esperar a ver cómo acaba el procedimiento judicial. "Hay que confiar en el Estado de Derecho", ha añadido.

12:39

El Gobierno de Navarra trabaja ya en la presentación de un recurso contra la sentencia que condena a La Manada a 9 años de cárcel por abuso sexual al entender que hubo "intimidación y no consentimiento", algo que considera que "queda probado" en la resolución.



12:39

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ve "absolutamente escandaloso" que el tribunal que ha condenado a los cinco integrantes de La Manada no vea violencia e intimidación cuando los hechos probados de la propia sentencia muestran que sí se produjeron ambas cosas y la víctima, por tanto, fue violada.



12:38

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha manifestado este viernes que entiende y comparte "absolutamente" la "indignación" expresada este jueves por miles de personas que, en Aragón y toda España, se han movilizado para protestar por la sentencia judicial por la que se condena por abuso, pero no por violación, a La manada. Ha tildado de "incalificables" algunos párrafos de la sentencia.



12:38

Los representantes de las cuatro asociaciones de jueces y magistrados de España ven en general desproporcionada la respuesta contra la sentencia que ha condenado a nueve años de prisión a cada uno de los cinco integrantes de La Manada por abusar sexualmente de una joven durante los Sanfermines de 2016.



12:37

El ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, ha mostrado este viernes su "respeto" a la sentencia y ha preferido no pronunciarse sobre una posible reforma del Código Penal, algo que deja "a los expertos".



12:36

La actriz Jessica Chastain se ha mostrado contraria a la sentencia del caso de 'La Manada' asegurando que no se trata de abuso sexual, sino de "violación" y que "estar inmóvil con los ojos cerrados no equivale a consentimiento".

"Cinco desconocidos le dijeron a una adolescente ebria que la acompañarían a su coche. En cambio, la llevaron a otro lugar donde grabaron cómo la violaban. Estar inmóvil con los ojos cerrados no equivale a consentimiento. Eso no es abuso sexual. Es una violación", ha señalado en Twitter la actriz.





12:35

El soldado Alfonso Jesús Cabezuelo y el guardia civil Antonio Manuel Guerrero, dos de los miembros de La Manada condenados a 9 años de cárcel por abusos sexuales a una joven en los Sanfermines de 2016 no serán expulsados de sus respectivos cuerpos hasta que haya sentencia firme, aunque siguen suspendidos.

12:34

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha recalcado este viernes 27 de abril que "ninguna víctima jamás tiene culpa".

Un principio básico del Estado de Derecho es el respeto a las sentencias judiciales. Una de sus garantías la posibilidad de que las partes recurran aquello que estimen. Y en el plano social UNA VÍCTIMA JAMÁS TIENE CULPA, NINGUNA. RC — Rafael Catalá Polo (@RafaCatalaPolo) 27 de abril de 2018

12:33

Las dos entidades municipalistas (FMC y ACM) que agrupan a los ayuntamientos catalanes han manifestado su rechazo al contenido de la sentencia.



12:31

El abogado de cuatro de los cinco integrantes de La Manada Agustín Martínez, se ha mostrado este viernes "escandalizado" por las protestas que miles de personas protagonizaron en las calles de diversas ciudades españolas contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra que ha condenado a sus defendidos a 9 años de prisión por un delito de abuso sexual continuado, que no de agresión sexual, más grave. En declaraciones a la Cope, Martínez, quien ha confirmado que recurrirá el fallo porque está en completo desacuerdo, ha dicho que "no entiende lo que ha pasado en las calles", que es "absolutamente alucinante" y que "parece que en este país se sacan las oposiciones de juez a través de Twitter".



12:30

Unidos Podemos se mostró este viernes partidario de redefinir los conceptos del Código Penal bajo una visión feminista para evitar que se pueda "sobrevictimizar" a las mujeres, tras la "indignación" que ha despertado la sentencia de La Manada, cuyos miembros han sido condenados por abusos sexuales y no por violación. En una rueda de prensa en el Congreso, la jurista de Unidos Podemos y vicepresidenta cuarta de la Cámara, Gloria Elizo, remarcó que su grupo parlamentario ya trabajaba en desarrollos legislativos sobre las violaciones, no enfocándolo al incremento de penas ni a cambios en los tipos penales, sino a lo que consideran que ha demostrado esta sentencia sobre "la necesidad de acreditar la falta de consentimiento".



12:29

La jurista y presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, Yolanda Besteiro, reaccionó ante la propuesta del ministro de Justicia, Rafael Catalá, para revisar el Código Penal tras la sentencia que absuelve a los miembros de La Manada del delito de violación, y apuntó que el problema no son las leyes sino "la falta de perspectiva de género" en su aplicación.



12:27

El movimiento feminista de Pamplona ha convocado este sábado una manifestación en Pamplona para mostrar su "absoluto rechazo" a la sentencia.



12:27

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho que en la sentencia "hay algún párrafo" que "parece un poco contradictorio con el fallo final".



12:25

La Fiscalía de Navarra mantiene su consideración de que los hechos denunciados por una joven en los Sanfermines de 2016 son constitutivos de un delito de agresión sexual, de violación, y no solo de abuso sexual, por lo que va a recurrir la sentencia dictada por la Audiencia Provincial.

En un comunicado informa de que, una vez estudiada la sentencia dictada por la sección segunda de la Audiencia Provincial de Navarra en la que se condena a los cinco acusados como autores de un delito de abuso sexual a la pena de 9 años, va a recurrir en apelación ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra.

El recurso se presentará en los próximos días según anuncia la Fiscalía que remarca que se mantiene en su consideración inicial de que es un caso de agresión sexual. En el juicio pidió más de 22 años de cárcel para cada uno de los acusados y el pago de una indemnización conjunta de 100.000 euros.

11:20

La petición en la plataforma Change.org para inhabilitar a los magistrados que han condenado a 'la Manada' supera ya las 700.000 firmas.

11:06

El Consejo de la Juventud de España considera "inexplicable, injustificable y vergonzoso" que la sentencia contra los miembros de 'la Manada' no considere agresión sexual "que cinco hombres ataquen a una joven totalmente indefensa y aterrorizada".

En un comunicado, el consejo lamenta que la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra absuelva a los cinco acusados del delito de agresión sexual y les condene por abuso sexual.

"Supone una importante rebaja de las penas al negar que los acusados ejercieran violencia e intimidación contra la víctima, circunstancia que es insostenible puesto que los hechos probados que figuran en el fallo son un relato continuado de violencia e intimidación", añade el comunicado.

Según la responsable del Área de Mujer del Consejo, Ana Solano, si la ley permite no considerar agresión sexual que cinco hombres ataquen a una mujer aterrorizada, "habrá que cambiar la ley".

Para Solano, este fallo es una agresión para todas las mujeres "ya que puede crear jurisprudencia en casos de violación en los que se utilicen drogas de cancelación de la voluntad".

10:49

La Sección Segunda de la Audiencia de Navarra, que ha dictado sentencia sobre el juicio a La manada, será quien decida sobre la puesta en libertad o no de los cinco condenados a 9 años de prisión por abuso sexual, en caso de que lo soliciten formalmente las defensas, mientras siga el proceso judicial con la presentación de recursos de las partes a la sentencia.

El abogado de cuatro de los cinco miembros de La manada, Agustín Martínez Becerra, ya afirmó tras conocer el fallo que "inmediatamente" iba a pedir la puesta en libertad de sus clientes, ya que las anteriores veces que lo ha pedido "el elemento distorsionador para la puesta en libertad era el hecho de que la pena era de 25 años y había riesgo de fuga".



10:40

La portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, ha calificado de "vergonzosa" la sentencia del caso de La manada y ha subrayado que si una mujer no dice sí, "todo lo demás es violación". "Esto lo entiende cualquiera", ha apostillado.

La diputada de la formación morada también ha subrayado que el hecho de que una mujer no se resista no significa que consienta, pues "si se resiste se arriesga a morir asesinada". Además, ha subrayado que el voto particular de uno de los jueces es "una vergüenza" y ha recalcado que si la justicia no protege a las mujeres tendrán que ser ellas las que lo hagan. "Nos cuidaremos entre nosotras", ha apostillado.

"Si tenemos miedo de volver a casa solas por la noche, ¿Cómo no nos vamos a sentir agredidas cuando te meten cinco hombres en un portal?", ha preguntado la portavoz de Unidos Podemos, que ha indicado que su formación y el movimiento feminista no pide más años de cárcel, sino una reforma del Código Penal y de las leyes para que "se protejan las libertades sexuales".



10:37

Amaia, la ganadora de la última edición de Operación Triunfo, cree que es "evidente" que el caso de La manada es una violación: "Es algo que todos opinamos yo creo y me parece increíble que todavía a estas alturas pasen estas cosas", ha señalado. Por su parte, Alfred --el otro concursante de OT que junto a Amaia representará a España en el próximo certamen de Eurovisión-- ha apuntado que "es injusto".



10:34

La presidenta de la Audiencia Provincial de Navarra y miembro del Grupo de Expertos del Consejo General del Poder Judicial en violencia doméstica y de género, Esther Erice, cree "hay que esperar" a que haya una sentencia firme sobre el caso de La manada, tras la sentencia que ha considerado que ha sido abuso sexual, pero no agresión sexual, y considera que Tribunal Supremo clarificará conceptos como el de "intimidación" que es lo que ha planteado duda, y sobre lo que se "arrojará luz". Además, ha señalado que las mujeres "se puedan sentir, no solo seguras, sino incluso satisfechas de la reacción que hay de apoyo" de la sociedad.

09:59

Barcelona insta al Congreso y al Senado a modificar el Código Penal para revisar el supuesto de abuso sexual. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha leído una declaración institucional poco antes del inicio del pleno del mes de abril en la que lamenta que en la sentencia de La manada "se minimicen los hechos" y se favorezca "la impunidad de las agresiones machistas". Todos los grupos municipales, incluido el PP y Ciudadanos, han secundado el posicionamiento unánime.

09:32

La ministra de Defensa y secretaria General del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, ha afirmado este viernes que tras leer la sentencia sobre 'la Manada', que no le gusta, "es un momento para hacer una reflexión" sobre el modo en que está tipificada la violencia sexual en España.

"Quizá haya que empezar a pensarse cambiar las calificaciones de los tipos o como está configurado en nuestro derecho la agresión sexual y el abuso sexual, qué se considera violación y qué no. Es un momento para hacer una reflexión y quizá podríamos hacerlo", ha comentado en declaraciones a la Cope.

Cospedal, que ha leído la sentencia aunque "demasiado rápidamente", ha afirmado que "como persona, como ciudadana y como mujer" le "cuesta asumir el contenido" del fallo. "Es condenable, humanamente, de todo punto de vista", ha dicho sobre la sentencia, para incidir en que los hechos probados describen "una salvajada en la que ninguna mujer está a gusto" y en la que "no se puede decir que una mujer no se sienta intimidada".

"Se trata de la calificación de un tipo penal, si es uno o es otro. A mí, que la sentencia les imponga sean 9 años me parece poco, me gustaría que fueran más, pero son nueve años de prisión y afortunadamente hay recursos, que es en lo que tiene que trabajar las acusaciones particulares y aquellos que defienden la posición de la víctima, que de ninguna manera quiso ese comportamiento", ha añadido.