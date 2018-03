"Abra el maletero": así ha sido la detención

¡Que pena! Mi más sincero pésame a los padres ya la familia.Podía haber sido cualquera pero de esa república nos ha venido mucha gentuza que no tienen corazón,con muchas excusas de sus creencias aunque no sea este el caso, pero es lo que creo.Mi mujer y yo ya pensamos en esa tipeja que pareciá estar un poco al margen y qué casualidad encontrar ella la camiseta después de haber peinado la zona el dia anterior.Nos hacemos eco de su dolor y pena de corazón.Vaya para esos padres nuestro más sincero abrazo de solidaridad de corazón.Recibid todo nuestro cariño desde Zaragoza.A ella le deseamos que no salga nunca de prisión,Y si sale agún dia, que la manden a su tierra y no vuelva nunca a España.