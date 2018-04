Abucheo al ministro de Justicia por la sentencia de la Manada

Centenares de manifestantes que protestaban en Córdoba por la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra contra los cinco miembros de La manada han abucheado este jueves por la noche al ministro de Justicia, Rafael Catalá, cuando intentaba abandonar el Colegio de Abogados tras un acto público.

El titular de Justicia ha tenido que permanecer durante unos minutos en el edificio al no poder abandonar el recinto debido a la presencia de centenares de congregados en la puerta, que protestaban ante la condena a la La manada a nueve años por abusar sexualmente de una joven de 18 años durante los Sanfermines de 2016.

Salidas obstaculizadas

En concreto, la manifestación, convocada por la Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres y la Plataforma Nosotras Decidimos, ha partido a las 20.30 horas del Bulevar de Gran Capitán y finalmente ha desembocado en la céntrica Calle Morería, donde tiene su sede el Colegio de Abogados. Allí, Catalá participaba en el acto de clausura de las Jornadas sobre el Futuro del Poder Judicial organizadas por el Ilustre Colegio de Abogados de Córdoba, junto a la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega Benito.

Los congregados a las puertas del edificio han obstaculizado las salidas de la calle, donde han esperado a que saliera el ministro, que se encontraba junto a otras autoridades y representantes institucionales. Cuando el titular de Justicia ha intentado abandonar el inmueble, ha sido recibido con gritos de "fuera" y "dimisión".

"Ministro sal, no te vamos a violar"

El ministro ha podido salir por su propio pie en dirección a la calle Cruz Conde, donde se ha montado en un vehículo, no sin dificultad, y después de la llegada de un refuerzo policial. El titular de Justicia se ha marchado sobre las 22.00 horas. Los manifestantes, la mayoría de ellos con actitud pacífica, han coreado consignas como "ministro sal, no te vamos a violar" o "no es abuso, es violación", entre otras, acompañados de palmas y pitos e incluso alguno de ellos ha levantado al aire una sartén.