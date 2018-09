El acusado de matar a una niña dice que vio en ella la “semilla del mal”

El acusado de asesinar a una bebé de 17 meses a la que lanzó por una ventana en Vitoria aseguró ayer durante el juicio por asesinato que vio en ella la «semilla del mal» y que actuó «enajenado», mientras que la madre de la pequeña, a la que supuestamente también intentó matar, dijo que actuó así porque se negó a tener sexo con él. En este juicio con jurado una de las cuestiones que se deben determinar es, si como argumenta la defensa, el acusado actuó bajo los efectos de un brote psicótico por la grave esquizofrenia paranoide no diagnosticada que padecía o si como dijo ayer el abogado de la Asociación Clara Campoamor, que ejerce la acusación popular, tal enajenacion es un «mero acto de teatro» para modular la pena. El procesado reconoció que el 25 de enero del 2016, en su casa de alquiler de Vitoria, lanzó a la bebé por la ventana del balcón. El acusado explicó que vio en ella una mirada de «odio» y «maldad». El procesado, que en el momento de los hechos tenía 30 años, habló también de «batalla bíblica», «de angel blanco y ángel oscuro», de «voces» y «misiones», de «supervivencia» contra el «diablo» y «contra la semilla del mal».

Además, añadió que ese día recibió muchas señales de que el fin del mundo estaba cerca. Aseguró también que no era consciente de su «enfermedad» y que no había sido tratado antes del suceso por un psiquiatra a pesar de que cuando era adolescente ya tuvo brotes psicóticos motivados por el consumo de marihuana, sustancia que dice que fumó el día de los hechos. Muy distinta fue la versión de Gabriela, la madre de la bebé, la cual aseguró que Daniel actuó motivado porque esa noche ella rechazó mantener relaciones sexuales con él, y eso le «tocó el orgullo». Sin embargo, reconoció que esa noche él hizo comentarios raros: «Algo de que los niños iban a provocar el fin del mundo». Quiso marcharse, pero era tarde y se fue a dormir con su hija a otra habitación. El acusado le propuso mantener relaciones sexuales. «Pasé totalmente de él» y por ello actuó así, ha asegurado Gabriela. La joven negó que el acusado fumara marihuana esa noche y no recuerda que él bebiera alcohol.