Las aragonesas salen a la calle para mostrar su apoyo a la víctima

No es abuso, es violación, Hermana, yo sí te creo, Jueces y fiscales, también son culpables, No es un caso aislado, se llama patriarcado o Que no, que no, que no tenemos miedo fueron algunas de las consignas coreadas por las cientos de aragonesas que se concentraron en las principales ciudades de la comunidad para mostrar su rechazo e indignación por la sentencia de la Audiencia de Navarra contra cinco jóvenes, conocidos como La manada, por abusar sexualmente de una joven durante los Sanfermines del 2016, a la que han expresado su apoyo.

La concentración más numerosa se convocó en Zaragoza a través de la redes sociales ante la Audiencia Provincial. Pocos minutos después los asistentes iniciaron una marcha no prevista hasta la plaza del Pilar, lo que obligó a cortar durante más de una hora la circulación del tranvía.

Entre los presentes, había mujeres y hombres «indignados» y «sorprendidos» con una sentencia que calificaron de «injusta» y también representantes institucionales como los consejeros del Gobierno de Aragón Fernando Gimeno, Pilar Alegría o María Victoria Broto; el alcalde y la vicealcaldesa de Zaragoza, Pedro Santisteve y Luisa Broto, o representantes de IU o CHA como Patricia Luquin o Carmen Martínez, entre otros.

La directora del Instituto Aragonés de la Mujer (IAM), Natalia Salvo, manifestó, «desde el respeto a la Justicia», la disconformidad del organismo con la resolución al considerar que no protege ni repara a la víctima. «Fomentar espacios y sociedades libres de violencia contra las mujeres es fundamental y esta sentencia no contribuye en absoluto a fomentarlos ni tampoco a fomentar seguridad en las mujeres que han sufrido violencia para denunciar», expresó.

En la concentración que tuvo lugar en la plaza Concepción Arenal de Huesca se pudieron leer carteles como Solo un sí libre y consciente es consentimiento. Ante los ayuntamientos de Andorra, Monzón o Aínsa también se produjeron manifestaciones espontáneas para mostrar la indignación por la resolución del caso.

CRÍTICA POLÍTICA

Muchos dirigentes aprovecharon las redes sociales para mostrar sus dudas por la resolución. Sin distinciones políticas, la ola de solidaridad con la víctima fue prácticamente unánime. «Discrepancia radical e indignación», expresó el presidente del Ejecutivo autonómico, Javier Lambán.

Desde las filas del PP, tuitearon, entre otros, Javier Campoy o Pedro Navarro. «¿Les tengo que decir a mis dos hijas que si un grupo de desgraciados las intentan violar peleen poniendo en riesgo sus vidas porque si no lo hacen se irán de rositas?», afirmó este último.

El futbolista del Real Zaragoza Borja Iglesias compartió un texto en solidaridad con la víctima bajo el lema No es no.