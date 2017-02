El arzobispo de Granada tacha de «patología» las políticas de igualdad

Lo primero de todo, creo que le damos demasiada importancia a determinadas opiniones, este hombre tiene la suya, que es tan respetable como la de cualquier otra persona, y no creo que su criterio tenga un plus de calidad por el mero hecho de ser religioso, o que ocupe un puesto destacado en el organigrama eclesiástico. Por decirlo de otro modo, podría opinar del mismo modo. sobre la conveniencia de la energía nuclear o sobre el cambio climático, de hecho lo hará; pero, sus opiniones tienen tanto valor como puedan tener las mías, ya que ninguno somos técnicos entendidos en esos temas. Dicho lo cual, sus palabras son coherentes con el ideario de la iglesia romana, que posterga a la mujer, ya que no les permite ser sacerdotisas, son hijas de Dios; pero, no están capacitadas, según Roma, para el ejercicio del sacerdocio, eso como el brandy Soberano, es cosa de hombres. De manera que nadie puede sorprenderse que este hombre se manifieste en estos términos, vaya más de lo mismo.