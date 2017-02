Australia es el paraíso al que emigran más multimillonarios

A los emigrantes con muchos ceros en la cuenta corriente no les ponen pegas ni muros en ningún país, tampoco en EEUU. Aunque no es precisamente el país del sueño americano el preferido por los multimillonarios para iniciar una nueva vida lejos del hogar. Por segundo año consecutivo, las personas que amasan fortunas eligen Australia para disfrutar de la vida, para vivir. Lo dice un estudio de New World Wealth, que acaba de publicarse. Según el informe, el año pasado 82.000 millonarios emigraron a otro país (en el 2015, la cifra fue de 64.000). La tendencia va al alza entre los potentados, pues la riqueza no tiene país sino estrategias de negocio en un mundo cada vez más globalizado. La cifra es pequeñita si se tiene en cuenta que se cifra en 13,6 millones los millonarios del planeta.

El inquieto millonario busca al mudarse de país mejores escuelas para sus hijos, una seguridad financiera, un estilo de vida mejor, el clima, la sanidad... Y Australia, en las Antípodas, parece reunir todo lo anterior. Australia resulta muy atractiva para el millonario chino, atraído por un lugar relativamente cercano y con escuelas occidentales para que estudien sus hijos.

La consultora especializada en mercados New World Wealth, con sede en Johannesburgo (Sudáfrica), explica que en el 2016 el número de millonarios que se desplazó aumentó un 28% respecto al año anterior. El crecimiento fue del 60% desde el 2013. La firma cree el ritmo no se va a desacelerar. De hecho, Andrew Amoils, investigador del estudio, cree que la cifra de millonarios en movimiento llegará a los 100.000 en los próximos años.

En el 2016 se trasladaron a Australia 11.000 millonarios (8.000, un año antes), frente a los 10.000 que lo hicieron a EEUU. Otros 8.000 se fueron a Canadá, 5.000 a los Emiratos Árabes y otros 4.000, a Nueva Zelanda. Pero, ¿cuáles son los países que más ricos exportan? Francia (12.000), China (9.000), Brasil (8.000), India y Turquía (6.000).