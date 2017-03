Blas Cantó ya es el primer hombre que gana 'Tu cara me suena'

Blas Cantó ha roto la tradición de 'Tu cara me suena' al convertirse en el primer hombre que gana una edición, la quinta, del exitoso concurso de Antena 3. Su imitación de Marc Anthony interpretando la canción 'Y cómo es él', se mereció el 55% de los votos de la audiencia. Rosa López se llevó el 31%, lo que le valió el segundo puesto, y Lorena Gómez quedó tercera con un 14%. El cuarto y quinto puesto, con un 7% y un 3% fueron para Beatriz Luengo y Canco Rodríguez.

Blas Cantó demostró una vez más su gran talento para la imitación conel personaje de Marc Anthony y su versión del 'Y quién es él' de José Luis Perales.

Rosa López se metió en las curvas de la mexicana Gloria Trevi para cantar el tema 'Que muera el amor'.

Lorena Gómez se atrevió con toda una leyenda de la canción española, Rocío Jurado, y su rotundo 'Como las alas al viento'.

Beatriz Luengo, que siempre había soñado con hacer un espectáculo de telas interpretó 'Get the party started' y 'Sweet dreams' de Pink desde las alturas.

Canco Rodríguez, que con su impresionante evolución se coló entre los cinco finalistas, interpretó la canción '24K Magic' de Bruno Mars.

ACTUACIONES SIN VOTOS

Aunque ya no entraban en competición, el resto de los concursantes que no quedaron semifinalistas también ofrecieron sus actuaciones. La elegante Esther Arroyo, toda una revelación del concurso, se lució de nuevo con una cantante negra, Jevetta Steele, y su canción ''Calling you'; David Guapo también cambió de raza para imitar al maestro del rock'n'roll Chuck Berry interpretando el 'You never can tell' que popularizó la película 'Pulp Fiction' ; Juan Muñoz contó con la ayuda de Los Chunguitos, los concursantes que siempre se llevaban la peor nota en la tercera edición, para dar vida a los miembros de Los Chichos cantado 'Y esta rumba tan flamenca', y Yolanda Ramos explotó de nuevo su vis cómica para dar vida a una Raffaela Carrá que se desmelenaba con el pupurrí 'Qué loca estoy' y 'Adiós amigo'.

La gala contó, asimismo, con las actuaciones de unos invitados muy especiales. Joan Plazaola, el protagonista de 'Allí abajo' , y los actores que dan vida a su cuadrilla en la serie de Antena 3 , Óscar Terol, Gorka Aguinalde e Iker Galartza, interpretaron 'All my loving' de Los Manolos y el humorista Raúl Pérez se movió a ritmo de merengue con el 'Bésame en la boca' del cantante portorriqueño Elvis Crespo.