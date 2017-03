El bus tránsfobo llega a Cibeles y es paralizado por la Policía Municipal

La autocaravana que forma parte de la campaña de Hazte Oírcontra la transexualidad y que salido este mediodía con un lema mínimamente cambiado, incluyendo interrogantes, ha llegado poco antes de las 13.30 horas a la plaza de Cibeles, donde ha sido paralizada por un agente de la Policía Municipal de Madrid.

Después de que el presidente de la plataforma, Ignacio Arsuaga, haya anunciado que conduciría con el nuevo vehículo hasta Cibeles, para circular cerca del Ayuntamiento de Madrid con su mensaje, varias cámaras de televisión además de la propia Policía Municipal se encontraban en la zona.

En cuanto ha aparecido, un agente ha pedido al conductor que paralizara el vehículo. El policía lleva un documento con la ordenanza de Publicidad para determinar si el nuevo vehículo incumple esta normativa municipal.

Arsuaga ya ha advertido de que si esto se producía y le volvían a inmovilizar la autocaravana, se querellaría contra la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, al considerar que va contra su derecho constitucional de libertad de expresión.

A dos metros de la autocaravana inmovilizada, se ha parado el autobús "del respeto y la libertad" impulsado por la asociación Arcópoli y el programa El Intermedio de la Sexta con un mensaje a favor del respecto del colectivo.

Hotas antes, la plataforma Hazte Oír había presentado este viernes la autocaravana con la que petende continuar con su campaña contra la transexualidad. Con el lema anterior mínimamente moficidado, incluyendo los signos de interrogación para cumplir con lo dictado por el juez que ha paralizado el primer autobús por poder incurrir en delito con el mensaje que portaba. 'No permitas que manipulen a tus hijos en el colegio. Infórmate con el libro que no quieren que leas. Interrogación. ¿Los niños tienen pene?¿Las niñas tienen vulva?'. Es el nuevo mensaje De este modo, se elimina el 'Que no te engañen' que acompañaba a 'Los niños tienen pene' y 'Las niñas tienen vulva', escritas a modo de afirmación.

Por otro lado, ha adelantado que el día 12, a mediodía, se manifestarán por la libertad de expresión, y que denunciará a la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, al socialista Pedro Sánchez, y a los dirigentes de Podemos Pablo Echenique e Íñigo Errejón por "insultarlos" en las redes sociales.