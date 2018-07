Caída mundial de Telegram

La aplicación de mensajería instantánea Telegram ha sufrido este domingo una caída mundial que está afectando a miles de usuarios que han visto cómo no recibían ni podían cargar mensajes. El incidente ha hecho que Telegram se convirtiera en trending topic en Twitter, red en la que muchos usuarios se han enterado del problema.

En España, la Policía Nacional ha dedicado un tuit al asunto para tranquilizar a los usuarios.

Que no cunda el pánico, tranquilo, no eres el único al que no le funciona #Telegram. La app se ha caído... así que aprovecha y HABLA con esa persona que comparte contigo el salón 🙂😉https://t.co/9wiJTvisJA