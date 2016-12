El ciberatraco del siglo tuvo infiltrados en el banco asaltado

El mayor ciberatraco de la historia no fue únicamente obra de unos ciberladrones experimentados. Varios ejecutivos del banco atracado cobraron de la banda de ciberdelincuentes que logró birlar 81 millones de euros al Banco Central de Bangladés el pasado febrero utilizando el sistema de transacciones bancarias SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), que usan todos los bancos del mundo y cuya seguridad podría haber quedado en entredicho tras el incidente, según la agencia Reuters.

Los ladrones obtuvieron los 81 millones de dólares a partir de varios ataques que durante diez meses aprovecharon brechas de seguridad en los sistemas de mensajería del consorcio SWIFT, propiedad de los propios bancos que lo utilizan, tanto centrales como privados. Lograron que el Banco Central de Bangladés emitiera, desde los fondos que tenía en la Reserva Federal estadounidense en Nueva York, transferencias hacia un banco comercial filipino, por lo que los bangladesís han acusado a filipinos y estadounidenses de ser responsables. Y estos a su vez han acusado a los bangladesís de haber descuidado su seguridad.

El robo no fue mayor --los atacantes hicieron peticiones por valor de 951 millones de dólares-- porque los ladrones fueron torpes. Algunas órdenes de pago falsas que emitieron fueron rechazadas por defectos de forma y otras porque incluyeron una palabra (Jupiter) que pertenecía a una compañía petrolera iraní, país contra el que EEUU mantenía un embargo comercial, y la Fed las bloqueó o las devolvió. Las que no tenían esa palabra ni podían supuestamente relacionarse con Irán, colaron, según Reuters.



ATAQUES AL SISTEMA BANCARIO



El consorcio SWIFT, que gestiona decenas de miles de millones de dólares diarios, ya advirtió el pasado 2 de noviembre en una circular a sus asociados de que se estaban produciendo repetidos ataques cibernéticos a todo el sistema bancario mundial de una naturaleza cada vez más sofisticada.

El método era, según SWIFT, una de las llamadas «amenazas continuas persistentes» (las temidas APT), es decir, las que utilizan distintas tácticas para lograr un único objetivo, en este caso el sistema bancario global. Los atacantes van sofisticando los métodos y los programas utilizados hasta encontrar la forma de acceder a los sistemas informáticos o de conseguir sus fines engañando a las personas o a las máquinas, pero la víctima siempre es la misma.

Pero el supuesto ataque cibernético supersofisticado ha sufrido recientemente un giro inesperado. Los investigadores acusan a algunos ejecutivos de rango medio del Banco Central de Bangladés de exponer deliberadamente sus ordenadores a la acción de los ciberladrones y anuncian detenciones para los próximos días. Por lo visto, no solo habían descuidado los sistemas informáticos hasta el punto de no poner ni firewalls (routers especiales que frenan parte de los ataques) sino que cedieron a programas de tipo malware.



EMPLEADOS INVESTIGADOS



Mohammad Shah Alam, jefe del instituto de análisis forense de la policía de Bangladés, afirmó a Reuters que los trabajadores del banco acusados eran conscientes de que habían creado vulnerabilidades en las conexiones con el sistema SWIFT «en connivencia con extranjeros» y podrían haberse beneficiado económicamente de ello. «Sabían lo que hacían», aseguró. Un centenar de empleados están siendo investigados y a muchos se les ha prohibido salir del país.

Bangladés solo ha logrado recuperar 15 millones de dólares y el resto se ha esfumado en cuentas vinculadas a la industria filipina del juego, hasta 66 millones de dólares que desaparecieron después. SWIFT volvió a auditar una vez más sus sistemas de comunicación para asegurarse de ser realmente invulnerable al «significativo número» de ataques que admite que recibe, y de los que no se saben cuántos tienen éxito.