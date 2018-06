«Cogí a Diana por el cuello y vi que tenía los ojos en blanco»

José Enrique Abuín, alias el Chicle, confesó ante el juez que él había matado a la joven Diana Quer el 22 de agosto del 2016, cuando la chica regresaba a su casa de vacaciones de A Pobra do Caramiñal (La Coruña). Pero lo hizo con muchos matices. En su declaración, realizada el 4 de mayo ante el juez Félix Alonso, Abuín asegura que tras encontrarse fortuitamente con la joven madrileña, cuando él estaba tratando de robar gasoil en las caravanas de los feriantes que habían acudido a las fiestas del pueblo, la atacó. «Le eché la mano al cuello, la mano derecha», explicó al juez. El asesino confeso, actualmente encarcelado en la prisión de A Lama, llega a lamentar en su declaración que entonces aún tenía mucha fuerza en su mano y su brazo, luego afectados por una lesión.

Siempre según su versión, el Chicle apretó el cuello de Diana Quer hasta que en un momento dado «vi que no movía los ojos». «En ese momento –afirmó– le di dos o tres golpes en la cara» para ver si reaccionaba y «vi que no se movía». [Diana] «tenía los ojos en blanco, tenía los ojos abiertos y me miraba», explicó Abuín en su declaración en el juzgado de Ribeira. La autopsia confirmó que Diana murió asfixiada.

Tras matar a Diana Quer, el Chicle asegura que recogió el teléfono móvil de la chica, «que se había caído al suelo». Entonces la metió en su coche y salió de A Pobra do Caramiñal en dirección a Taragoña. Su intención, según confesó al juez, era «tirar el cuerpo al mar», pero finalmente no lo hizo. Llegó con ella hasta la fábrica abandonada de gaseosas de Asados muy cercana a la casa de sus padres en Rianxo, donde la desnudó y la arrojó a un pozo.

Antes, el Chicle, un delincuente veterano implicado en tráfico de drogas y acusado de la violación de la hermana de su esposa, se había deshecho del teléfono móvil de Diana. «Lo tiré por la ventanilla del copiloto porque supuse que si no lo hacía acabarían dando conmigo», razonó ante el juez. Un mariscador encontró el teléfono en la ría de Taragoña el 27 de octubre del 2016.

En cuanto a la agresión sexual, el móvil del ataque según la hipótesis de los investigadores, Abuín trató de desmarcarse de ella ante el juez. «Yo a Diana no la toqué. No hablé nada con ella. La ropa se la quité en el pozo. Ya estaba muerta», insistió. Sin embargo, sus antecedentes y su comportamiento posterior, así como algunas pruebas obtenidas, desmienten su versión. El Chicle fue detenido tras atacar la última Nochebuena a otra joven en Boiro y tratar de meterla en el maletero de su coche. Dos vecinos se enfrentaron a él y la salvaron. La joven, aterrorizada, había grabado el asalto en su teléfono móvil.

LA BRIDA JUNTO AL PELO / Además, los investigadores descubrieron, junto al pelo de Diana, una brida sumergida en el pozo. La hipótesis es que pudo ser estrangulada con ella y que luego se soltó durante los 16 meses que el cuerpo de la joven estuvo sumergido hasta que el propio asesino condujo allí a la Guardia Civil.

Ante el juez, el Chicle trata de mostrar que todo fue un accidente, que no quería matar a Diana. Y desmiente otra declaración impactante que consta en el sumario del caso. Un viejo conocido suyo relató ante el juez que solían «cazar» chicas jóvenes a través de la red social Facebook o incluso acudiendo físicamente a la puerta de algunos institutos de la zona donde viven. Abuín desmiente radicalmente esa acusación.

Empeñado en mostrar cierto arrepentimiento, el asesino de Diana Quer pide perdón a la madre de la chica y llega a declarar que estuvo a punto de decir dónde estaba el cadáver de Diana en dos ocasiones. «Llamé dos veces a la Policía para denunciar y decir dónde estaba el cuerpo». El Chicle asegura que lo iba a hacer de forma anónima para que no lo descubrieran. Y que cuando finalmente lo hizo los funcionarios que le atendieron le «pidieron un correo electrónico». «Entonces yo pensé que iban a saber que había sido yo y colgué el teléfono», dice.

La declaración ante el juez fue la segunda versión que dio el Chicle sobre el crimen de Diana Quer. En un primer momento aseguró que la había atropellado de forma involuntaria. Abuín reconstruirá hoy sobre el terreno lo que hizo aquella madrugada.