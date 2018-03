El conductor ebrio que arrolló mortalmente a dos ciclistas en Botorrita no se acuerda del accidente

Leoncio Moreno Pérez, el conductor que arrolló mortalmente a dos ciclistas en Botorrita, se ha sentado esta mañana en el banquillo, año y medio después del trágico accidente. Ante el magistrado del Juzgado de lo Penal número 2 de Zaragoza, Eduardo Marquina, este hombre no pudo ofrecer ningún detalle del momento exacto del siniestro. "Recuerdo que inicié la maniobra de adelantamiento y después el impacto", respondió a preguntas de la Fiscalía que pide para él cuatro años de prisión.

El procesado, que no ha querido contestar a las preguntas de los abogados de los familiares de los dos fallecidos, ha admitido que vio "de lejos" a los dos ciclistas, Enrique Comín y Eduardo Martínez, pero no en el momento de la fatal colisión.

Moreno Pérez describió la noche anterior al día de los hechos. "Fui a comer con los consuegros con los que tomé tres o cuatro vinos, luego jugamos a las cartas y ya no me acuerdo si tomé. Tras ello estuve en un concierto de Carmen París donde no bebí hasta que llegué Zaragoza donde estuve de bares", ha afirmado, mientras ha apuntado que "no fueron más de 6 ó 7 cervezas".

En un alarde de responsabilidad viaria, este hombre que ya fue condenado en el año 2000 por conducir bajo los efectos del alcohol, ha querido resaltar que de 3.15 a 8.15 horas estuvo durmiendo en el coche antes de emprender camino a Jaca para ir a ver a un amigo, aunque luego se echó atrás y decidió regresar a La Muela, localidad donde vivía.

Tras la declaración del acusado, ha continuado la vista oral con el informe realizado por la Guardia Civil. El instructor del atestado, Jose María Vallejo, afirmó que en el momento del siniestro la visibilidad era "excelente" y que los ciclistas circulaban de forma correcta por el arcén. No obstante, ha apuntado que el estado de Leoncio Moreno Pérez no era para conducir. "En mis 22 años de experiencia no me he encontrado nunca con el estado de shock de esta persona, preguntó varias veces qué había ocurrido. Estaba como evadido", ha recalcado.

Mañana continuará el juicio con más informes periciales.

