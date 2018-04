Condena a 'la Manada': ¿debe cambiar el Código Penal?

La sentencia del juicio de 'la Manada', por la que ha condenado a los cinco acusados a penas de 9 años de prisión por abuso sexual con prevalimiento (no por violación) de una chica en Pamplona durante las fiestas de San Fermín del 2016, ha desatado una ola de indignación y ha reabierto el debate sobre la actuación de la justicia ante los delitos sexuales.

En este hilo directo recogemos las últimas noticias y reacciones tras la polémica sentencia.

11:20

La petición en la plataforma Change.org para inhabilitar a los magistrados que han condenado a 'la Manada' supera ya las 700.000 firmas.

11:06

El Consejo de la Juventud de España considera "inexplicable, injustificable y vergonzoso" que la sentencia contra los miembros de 'la Manada' no considere agresión sexual "que cinco hombres ataquen a una joven totalmente indefensa y aterrorizada".

En un comunicado, el consejo lamenta que la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra absuelva a los cinco acusados del delito de agresión sexual y les condene por abuso sexual.

"Supone una importante rebaja de las penas al negar que los acusados ejercieran violencia e intimidación contra la víctima, circunstancia que es insostenible puesto que los hechos probados que figuran en el fallo son un relato continuado de violencia e intimidación", añade el comunicado.

Según la responsable del Área de Mujer del Consejo, Ana Solano, si la ley permite no considerar agresión sexual que cinco hombres ataquen a una mujer aterrorizada, "habrá que cambiar la ley".

Para Solano, este fallo es una agresión para todas las mujeres "ya que puede crear jurisprudencia en casos de violación en los que se utilicen drogas de cancelación de la voluntad".

10:49

La Sección Segunda de la Audiencia de Navarra, que ha dictado sentencia sobre el juicio a La manada, será quien decida sobre la puesta en libertad o no de los cinco condenados a 9 años de prisión por abuso sexual, en caso de que lo soliciten formalmente las defensas, mientras siga el proceso judicial con la presentación de recursos de las partes a la sentencia.

El abogado de cuatro de los cinco miembros de La manada, Agustín Martínez Becerra, ya afirmó tras conocer el fallo que "inmediatamente" iba a pedir la puesta en libertad de sus clientes, ya que las anteriores veces que lo ha pedido "el elemento distorsionador para la puesta en libertad era el hecho de que la pena era de 25 años y había riesgo de fuga".



10:40

La portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, ha calificado de "vergonzosa" la sentencia del caso de La manada y ha subrayado que si una mujer no dice sí, "todo lo demás es violación". "Esto lo entiende cualquiera", ha apostillado.

La diputada de la formación morada también ha subrayado que el hecho de que una mujer no se resista no significa que consienta, pues "si se resiste se arriesga a morir asesinada". Además, ha subrayado que el voto particular de uno de los jueces es "una vergüenza" y ha recalcado que si la justicia no protege a las mujeres tendrán que ser ellas las que lo hagan. "Nos cuidaremos entre nosotras", ha apostillado.

"Si tenemos miedo de volver a casa solas por la noche, ¿Cómo no nos vamos a sentir agredidas cuando te meten cinco hombres en un portal?", ha preguntado la portavoz de Unidos Podemos, que ha indicado que su formación y el movimiento feminista no pide más años de cárcel, sino una reforma del Código Penal y de las leyes para que "se protejan las libertades sexuales".



10:37

Amaia, la ganadora de la última edición de Operación Triunfo, cree que es "evidente" que el caso de La manada es una violación: "Es algo que todos opinamos yo creo y me parece increíble que todavía a estas alturas pasen estas cosas", ha señalado. Por su parte, Alfred --el otro concursante de OT que junto a Amaia representará a España en el próximo certamen de Eurovisión-- ha apuntado que "es injusto".



10:34

La presidenta de la Audiencia Provincial de Navarra y miembro del Grupo de Expertos del Consejo General del Poder Judicial en violencia doméstica y de género, Esther Erice, cree "hay que esperar" a que haya una sentencia firme sobre el caso de La manada, tras la sentencia que ha considerado que ha sido abuso sexual, pero no agresión sexual, y considera que Tribunal Supremo clarificará conceptos como el de "intimidación" que es lo que ha planteado duda, y sobre lo que se "arrojará luz". Además, ha señalado que las mujeres "se puedan sentir, no solo seguras, sino incluso satisfechas de la reacción que hay de apoyo" de la sociedad.

09:59

Barcelona insta al Congreso y al Senado a modificar el Código Penal para revisar el supuesto de abuso sexual. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha leído una declaración institucional poco antes del inicio del pleno del mes de abril en la que lamenta que en la sentencia de La manada "se minimicen los hechos" y se favorezca "la impunidad de las agresiones machistas". Todos los grupos municipales, incluido el PP y Ciudadanos, han secundado el posicionamiento unánime.

09:32

La ministra de Defensa y secretaria General del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, ha afirmado este viernes que tras leer la sentencia sobre 'la Manada', que no le gusta, "es un momento para hacer una reflexión" sobre el modo en que está tipificada la violencia sexual en España.

"Quizá haya que empezar a pensarse cambiar las calificaciones de los tipos o como está configurado en nuestro derecho la agresión sexual y el abuso sexual, qué se considera violación y qué no. Es un momento para hacer una reflexión y quizá podríamos hacerlo", ha comentado en declaraciones a la Cope.

Cospedal, que ha leído la sentencia aunque "demasiado rápidamente", ha afirmado que "como persona, como ciudadana y como mujer" le "cuesta asumir el contenido" del fallo. "Es condenable, humanamente, de todo punto de vista", ha dicho sobre la sentencia, para incidir en que los hechos probados describen "una salvajada en la que ninguna mujer está a gusto" y en la que "no se puede decir que una mujer no se sienta intimidada".

"Se trata de la calificación de un tipo penal, si es uno o es otro. A mí, que la sentencia les imponga sean 9 años me parece poco, me gustaría que fueran más, pero son nueve años de prisión y afortunadamente hay recursos, que es en lo que tiene que trabajar las acusaciones particulares y aquellos que defienden la posición de la víctima, que de ninguna manera quiso ese comportamiento", ha añadido.