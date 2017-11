Las defensas de 'la Manada' intentan desacreditar a la víctima con su vida privada

Las defensas de los cinco miembros de La Manada acusados de violar a una joven en los Sanfermines del 2016 están intentando desacreditar en todo momento la versión de la víctima y para ello no han ahorrado ni esfuerzos ni dinero. El abogado del guardia civil investigado presentó en el juzgado un informe elaborado por un detective sobre la actividad de la muchacha en la red después de la presunta agresión sexual, mientras en letrado que representa a otros tres procesados aportó con su escrito de defensa una foto que colgó la chica en Instagram de una camiseta en la que se puede leer: "Haga lo que hagas, quítate las bragas".

Con la imagen de la camiseta, en la que no sale ni la joven, uno de los abogados pretende demostrar que una mujer violada nunca reproduciría en internet una camiseta con esa frase.En la novena sesión del juicio a 'la Manada' en la Audiencia de Navarra estará dedicada este jueves e a los testigos propuestos por los acusados , entre ellos los detectives contratados por los encausados. Además del informe sobre la actividad de la muchacha en las redes sociales tras la presunta agresión, un abogado de la defensa aportó otra investigación sobre la vida privada de la víctima, en la que aparecían fotografías de ellas en la piscina y en recintos no públicos. Este dictámen, al final, fue retirado y no consta en la causa. Fuentes jurídicas aseguran que si se llega a tener en cuenta, los detectives que lo realizaron y quien lo encargó podría haber cometido varios delitos.

La llamada

El miércoles los cinco imputados se ratificaran en que las relación sexuales fueron consentidas, aunque no aclararon cómo dio la chica su consentimiento, lo que llevó a la acusación particular a afirmar que "mienten como bellacos" ya que su versión queda "absolutamente desdicha por los vídeos" que los propios procesados grabaron.

Para la sesión de este jueves, que se ha iniciado a las 10.00 horas, el tribunal ha citado ha petición de las defensas a un chico al que la joven madrileña llamó por teléfono cuando ya estaba con los acusados, minutos antes de que ocurrieran los hechos denunciados. También será interrogado el policía municipal que tomó declaración a la joven en un primer momento y los detectives privados que han investigado a la denunciante.

Las defensas han renunciado a la declaración de otros testigos inicialmente propuestos, entre ellos cuatro amigos de Sevilla de los procesados y una ginecóloga que atendió a la denunciante.