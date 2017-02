Descienden las muertes por suicidio, pero aún duplican a las de tráfico

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Y por lo visto no son coches viejos como dice muchas veces la DGT.Yo veo mucho coche nuevo que va a la chatarra.Por lo que no tendrá la culpa el estado del vehículo sino quienes lo conducen.Quizá la gente se fia demasiado del exceso de tecnología en los vehículos aunque yo pienso que hay muchísimas distracciones y el mal uso de los móviles es una de sus causas.Así, señores de la DGT olvídense un poco del parque de vehículos viejo y céntrense en lo que tienen que centrarse realmente, porque un vehículo aunque viejo, si se ha cuidado debidamente y pasa su ITV no tiene por qué representar un peligro sino quien lo conduce.